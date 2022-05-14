  • 24°C
香港時間 : 2022514日 (六) 21:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

本港創業失敗率奇高 為何曾俊華仍叫年輕人應追夢? 更籲家長應改變對子女期望

理財智慧 20:30 2022/05/14

分享：

分享：

近年香港創業風氣越來越盛，政府及坊間不少團體也有舉辦創業比賽，或向有意創業人士提供啟動資金，鼓勵更多青年發揮創意走上創業路。曾俊華一向關注年輕人在創新科技發展，對於年輕人創業，他道出殘酷的現實：「有數據指，有九成初創企業都會失敗，即是有10間初創企業當中，有9間都是失敗收場。」

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

曾俊華說，所有類型的創業都很困難，即使有政府提供資助，但當中仍有很多限制，初創企業仍需要自行解決很多問題。據他的觀察，不少初創企業失敗的重要原因是管理上出現問題，「雖然本港有不少幫助創科企業的計劃，例如科學園，但當這些創科企業規模擴大時，企業的管理尤其重要，因此創業成功需要各方面的配合。」

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【職場熱話】打工仔轉新工半年 被告知升職無望 行頭窄應否再轉工？，詳見【下一頁

曾俊華雖說創業失敗率高達九成，但他仍鼓勵有意創業的年輕人應及早追夢，更建議家長應改變對子女的期望。「香港家長當然希望自己的子女長大後做『三師』（律師、會計師，醫師），其實我覺得三師很快會被淘汰，當科技可以取代到會計師的工作時，那時社會是否需要呢？在程式上可以計算出很多數式。律師的話，如果你希望拿取法律上的意見，你找律師幫忙，他們可能需要進行一至兩個星期的資料蒐集，才可以給予你一個大概七成準確的答案；但如果用電腦的話，它只需用秒計的時間，可以將全世界不同的法例及不同個案參考集結，再向你給予意見。至於醫生，如要看一張癌症的照片，用AI看的話可能更清楚，發展也會很快其實父母這些思想是需要改變，與其希望他們做三師，不如希望他們做一個好人更加重要。」

【投資法則】加息期展開 理財應點準備 投資咩資產最穩陣?，詳見【下一頁

他表示，如年輕人有創業的概念及熱情，不一定要去工作數年再去創業，「我覺得失敗也是一個很好的教育過程，它可以讓人知道自己的需要，有一個情況可能是你工作數年後，就失去了創業這個熱誠，不會去創業了。我覺得如果年輕人有興趣去創業的話，我會鼓勵他們去做，可以一試無妨，失敗也不緊要的；當然你也要有失敗的心理準備，我剛才也說過，創業有九成的機會是失敗的，但不緊要的。」

以上內容節錄自756期《iMoney Focus》封面故事。


【MPF】駿隆: 強積金今年4月回報下跌4.7% 人均蝕逾11,488元，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 曾俊華 創業 香港

下一篇文章

【通脹加劇】印度禁止小麥出口 全球糧食告急
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款