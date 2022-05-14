本港創業失敗率奇高 為何曾俊華仍叫年輕人應追夢? 更籲家長應改變對子女期望

近年香港創業風氣越來越盛，政府及坊間不少團體也有舉辦創業比賽，或向有意創業人士提供啟動資金，鼓勵更多青年發揮創意走上創業路。曾俊華一向關注年輕人在創新科技發展，對於年輕人創業，他道出殘酷的現實：「有數據指，有九成初創企業都會失敗，即是有10間初創企業當中，有9間都是失敗收場。」

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曾俊華說，所有類型的創業都很困難，即使有政府提供資助，但當中仍有很多限制，初創企業仍需要自行解決很多問題。據他的觀察，不少初創企業失敗的重要原因是管理上出現問題，「雖然本港有不少幫助創科企業的計劃，例如科學園，但當這些創科企業規模擴大時，企業的管理尤其重要，因此創業成功需要各方面的配合。」

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曾俊華雖說創業失敗率高達九成，但他仍鼓勵有意創業的年輕人應及早追夢，更建議家長應改變對子女的期望。「香港家長當然希望自己的子女長大後做『三師』（律師、會計師，醫師），其實我覺得三師很快會被淘汰，當科技可以取代到會計師的工作時，那時社會是否需要呢？在程式上可以計算出很多數式。律師的話，如果你希望拿取法律上的意見，你找律師幫忙，他們可能需要進行一至兩個星期的資料蒐集，才可以給予你一個大概七成準確的答案；但如果用電腦的話，它只需用秒計的時間，可以將全世界不同的法例及不同個案參考集結，再向你給予意見。至於醫生，如要看一張癌症的照片，用AI看的話可能更清楚，發展也會很快其實父母這些思想是需要改變，與其希望他們做三師，不如希望他們做一個好人更加重要。」

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他表示，如年輕人有創業的概念及熱情，不一定要去工作數年再去創業，「我覺得失敗也是一個很好的教育過程，它可以讓人知道自己的需要，有一個情況可能是你工作數年後，就失去了創業這個熱誠，不會去創業了。我覺得如果年輕人有興趣去創業的話，我會鼓勵他們去做，可以一試無妨，失敗也不緊要的；當然你也要有失敗的心理準備，我剛才也說過，創業有九成的機會是失敗的，但不緊要的。」

以上內容節錄自756期《iMoney Focus》封面故事。



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記者：陳詠妍