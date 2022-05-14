【樓市現象】東鐵綫過海段通車 沿綫屋苑潛力看高一綫 居屋美松苑兩房戶336萬元沽出

東鐵綫過海段於周日（15日）通車，沿線地段屋苑潛力看高一綫。其中由大圍前往金鐘只需20分鐘，十分便利，最近該區居屋美松苑錄得本月首宗成交，兩房戶以336萬元（自由市場）沽出。

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美聯物業首席助理聯席董事林靖如表示，剛成交單位是大圍居屋美松苑B座中層3室，實用面積401平方呎，兩房間隔，用家在自由市場斥資336萬元購入，實用呎價8,379元。

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原業主在1996年5月87.5萬元購入上址單位，持貨約5年，帳面賺約248.5萬元，物業升值約2.8倍。

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記者：陳詠妍