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【樓市現象】東鐵綫過海段通車 沿綫屋苑潛力看高一綫 居屋美松苑兩房戶336萬元沽出

股樓投資 19:53 2022/05/14

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東鐵綫過海段於周日（15日）通車，沿線地段屋苑潛力看高一綫。其中由大圍前往金鐘只需20分鐘，十分便利，最近該區居屋美松苑錄得本月首宗成交，兩房戶以336萬元（自由市場）沽出。

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【帶你睇盤】半新盤高層開揚景　連全屋時尚新裝　叫價不到500萬，詳見【下一頁

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈


美聯物業首席助理聯席董事林靖如表示，剛成交單位是大圍居屋美松苑B座中層3室，實用面積401平方呎，兩房間隔，用家在自由市場斥資336萬元購入，實用呎價8,379元。

【新盤情報】何文田瀚名首輪開售反應熱烈 數小時已售出可發售單位95% 港足前隊長陳偉豪拍前隊友促成特色戶成交，詳見【下一頁


原業主在1996年5月87.5萬元購入上址單位，持貨約5年，帳面賺約248.5萬元，物業升值約2.8倍。

內地客蝕沽維港頌　5年前以5619萬購入　現帳面蒸發481萬，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

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