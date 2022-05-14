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【新盤情報】何文田瀚名首輪開售反應熱烈 數小時已售出可發售單位95% 港足前隊長陳偉豪拍前隊友促成特色戶成交

股樓投資 18:01 2022/05/14

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由嘉里建設（00683）發展，位於何文田喇沙利道的瀚名，過去一直以招標形式賣樓，發展商早前變陣以價單方式賣樓。該盤上周公布首張價單後，成功「低開」吸客。市場消息指，截至下午5時，瀚名暫售出57伙，佔今日發售的95%。

何文田瀚名加推30伙　折實最平744.96萬，詳見【下一頁

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發展商於周六 (14日) 首度以價單推售60伙，全屬1房戶。首輪銷售推出單位，單位實用面積介乎298至409平方呎，折實價由738.39萬元起，折實呎價則由20,989元起。項目於周四 (12日) 截票，共收約900票，超額認購約14倍。

【買樓理財】筲箕灣Island Residence有價有市　238呎開放式單位　6年升值近兩成，詳見【下一頁


美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，瀚名周六展開首輪銷售，獲市場大批購買力追捧，預期銷情理想，勢全數沽清，美聯有一組用家連購2伙，涉資約1,600萬元（*以一手住宅物業銷售網作準）。

美聯物業住宅部行政總裁布少明

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈


他指出，項目獲大批上車客追捧，用家佔比約6成，另有約4成投資客，他預期，項目入伙呎租可達約60元，租金回報料約2.5厘水平。客源方面，6成為九龍區客，4成為新界及港島區客。此外，80, 90及00後年輕客佔比約7成，反映項目深受年輕客歡迎。

前香港足球代表隊隊長陳偉豪（右）及前隊友文彼得（左）合作促成單位成交


此外，前香港足球代表隊隊長陳偉豪，早前退役後轉行至中原地產任職地產代理，其前隊友文彼得也一起轉至中原，兩位昔日合作無間的神隊友，周六也雙雙合作，促成瀚名特色戶成交，單位成交價999萬元。


原來以上成交曾出現小插曲，他們的客人想揀的心儀單位，但早已被其他客人選購了，後來原先買家放棄選購，之後陳偉豪與文彼得第一時間折返現場，結果皇天不負有心人，終於成功協助買家選購心儀單位。


 

恒地長沙灣新盤命名「映岸」　共提供262伙　料最快6月推出，詳見【下一頁

瀚名已屆現樓，位處喇沙利道10號，設有73伙，實用面積298至1,990平方呎，戶型由1至4房，當中1房有60伙，佔全盤約8成。

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記者：陳詠妍

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一手市場 經濟 嘉里建設（00683） 何文田

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