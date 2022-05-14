【投資法則】加息期展開 理財應點準備 投資咩資產最穩陣?

美國聯儲局自今年3月17日首次加息0.25厘後，意味加息周期正式展開，聯儲局再於4月5日宣布加息0.5厘，為20年來最大加幅。市場普遍估計，今年內加息幅度更有可能達2.25厘至3厘。遇上通脹重臨，加息周期又開展，市民應如何在理財上準備？投資方面又應該有何策略？

過去20年，市場出現了兩次加息周期，對上一次是2015年至2018年期間，共加息8次，加幅達2厘。再上一次則是2003年至2006年期間，連續加息17次，期內共加了4.25厘。事隔4年，加息期再展開，是次加息的因由，源於通脹高企，同時美國最近的經濟數據理想，為避免經濟過熱及對市場經濟構成影響。

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金管局副總裁劉應彬也估計，今次美國加息周期可能較急，幅度或較大，今年內可能加息2.25厘或更多，相當於2016至2018年的加息幅度。由此可見，是次加息期，息口將會較以往升得更快，由於港元跟美元掛鈎，香港的基準息率或需要調高，除了影響投資市場外，也影響普羅大眾的投資理財，因此大家應及早因應市場變化，及早作出部署。

1.銀行存款利率增加

加息最直接的影響，是銀行為吸引資金留在或流入銀行，會推出高利率的定期存款吸客。近月本港大部分銀行已陸續調高存款利率，當中中小型銀行推出的定存利率更為吸引，如富邦銀行推出「新資金定期存款快閃優惠」，存入50萬元以上的資金，12個月港元定期存款年利率高達2.1厘，9個月的年利率也達1.8厘，十分吸引。

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2.借貸按揭供款增加

過去十多年，本港經歷極低息環境，樓市不時出現「供平過租」的情況，住宅需求源源不絕，住宅樓價也幾乎升足多年。不過，加息周期展開，借貸成本也同時推高，意味有承造物業按揭的業主，每月要償還的按揭貸款也會增加，供樓壓力也會明顯上升。以一個樓價700萬元的物業計算，如借九成按揭，攤分30年還款，以現時息率約2.5厘，每月供款約26,138元；若息率上升2厘至4.5厘，每月供款大升至33,518元。換言之，1年的供樓開支將大增近9萬元，對不少「供樓一族」影響甚大，同時也會影響買家入市意慾。

另外，除了按揭貸款之外，市民買車的供款、大學生的免入息審查貸款、私人借貸、孖展等借貸利率，也會因應息率上升受影響。

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3.影響零售債券吸引力

早前疫情嚴峻，股市波動，相對於股票，債券成回報相對穩陣的投資工具。政府早前發行首批綠色零售債券予港人認購，市民反應熱烈。不過，當利率上升，債券的吸引力會相對下降，以綠色零售債券保證回報有2.5厘計算，如利率再升數次，債券利率的息率可能比銀行存款利率降低，未來政府由推出的零售債券的吸引度或有可能下降。

4.加息期應投資哪些資產？

加息周期下，資金可能由股市湧至利率較高的市場，股市交投當然直接受影響，但當中也有受惠的板塊，銀行股就是其中之一。由於銀行主要收入來自利息，利率上升，就吸引資金流入銀行，銀行可借出的金融增加，借貸利率也因應息口增加上升，從而提高收入。

除銀行股外，於通脹降臨或利率上升的時期，黃金的表現都不錯。回顧過去多次的聯儲局收緊貨幣政策的周期，長期而言黃金表現跑贏股市，因此黃金也是加息期下不錯的避險工具。

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以上內容節錄自《iMoney Focus》759期理財專題。

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記者：陳詠妍