【著數優惠】（附詳情）海洋公園水上樂園即日起重開 推超值門票優惠 身份證號碼有「45」可享門票半價

踏入夏天，又到大玩水上活動的季節，海洋公園水上樂園於周六（14日）起重新開放，更推出超值門票優惠。

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海洋公園 45 週年「見『字』有賞」優惠即將登陸水上樂園， 2022 年5月20日至6月30 日期間，香港居民如香港身份證號碼有「45」兩個數字順序相連排列，即可專享門票半價優惠；有「4」或「5」字則可享門票八折優惠。

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想放學後和同學快閃狂歡一番？水上樂園將於5月19日下午4 時起推出學生尊享優惠門票，全日制學生只需出示有效證明文件，即可以震撼價港幣68元購買門票，於平日（除公眾假期）下午 2時後進場。把握機會盡情玩水放電，開心迎接夏天。

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記者：陳詠妍