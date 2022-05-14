東鐵綫過海段周日通車 會展站公共運輸交匯處即日起啟用 入內文即睇通車優惠

港鐵東鐵綫過海段將於明天（15日）通車，全新車站會展站A3出入口，將於當日凌晨4時45分左右率先開放。會展站公共運輸交匯處周六（14日）起啟用，取代現時位於鴻興道的灣仔北臨時公共運輸交匯處，以該處為總站的17條巴士路線同日遷移至會展站公共運輸交匯處。

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港鐵安排的「東鐵線過海首日特別班」列車，也定於早上5時25分在會展站開出。港鐵指，東鐵綫過海段由紅磡站往會展站車程只需約5分鐘，紅磡往金鐘車程約7分鐘。通車儀式將於周日早上11時在會展站大堂舉行，由行政長官林鄭月娥主持，其他主禮嘉賓包括立法會主席梁君彥、運輸及房屋局局長陳帆、財經事務及庫務局局長許正宇、交通諮詢委員會主席張仁良、港鐵主席歐陽伯權及行政總裁金澤培。

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為配合過海段開通，東鐵綫全線將採用新列車，為乘客提供更寬敞、舒適的乘車環境。

此外，由5月15日起，新巴將開辦來往會展站公共運輸交匯處至黃泥涌峽的1M號循環線，提供往來會展站的接駁巴士服務；與新鐵路服務範圍接近完全重疊的現有過海巴士301號線則會被取消。

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運輸署預計東鐵綫過海段通車後，東鐵線途經地區乘客的乘車模式將有所轉變，因而制定公共運輸服務調整計劃，並按實際需求情況分階段實施重組計劃方案。

該署提醒市民計劃行程時預留充足時間熟悉新鐵路站和新鐵路服務安排，並留意最新交通消息。



因應鐵東鐵綫過海段，港鐵也推出通車優惠，以下為各項優惠：

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本月16日為東鐵線過海段通車後首個正常上班和上學日，運輸署緊急事故交通協調中心當日會加強監察運輸和交通情況。



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記者：陳詠妍