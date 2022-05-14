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【著數優惠】最強購物盛事崇光感謝祭18日起開鑼 SOGO Rewards 會員低至 3 折換購人氣貨品 多圖睇焦點優惠

理財智慧 11:01 2022/05/14

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疫情放緩，市民消費意欲更高，城中盛事「SOGO Thankful Weeks崇光感謝祭將於 5 月 18 日至 6 月 26 日期間舉行。「崇光感謝祭」將分三階段進行，國際品牌優惠傾巢而出，崇光銅鑼灣店、尖沙咀店及SOGO eStore亦推出不同優惠。

「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」詳情：
- 5 月 4 至 17 日：SOGO eStore 崇光感謝祭獨家預購指定貨品
- 5 月 11 至 16 日：崇光銅鑼灣店 21/F 崇光感謝祭美妝 VIP 預購日
- 5 月 18 至 31 日：崇光感謝祭 Part 1
- 6 月 1 至 14 日：崇光感謝祭 Part 2
- 6 月 15 至 26 日：崇光感謝祭 Part 3

一）SOGO eStore 感謝祭預購兼享三重積分獎賞
於 5 月 4 日至 5 月 17 日期間，SOGO Rewards 會員凡首次於崇光網店單一購物滿淨值600元，可享額外5,000 積分；SOGO Rewards 會員更尊享 2X 積分！SOGO Rewards 會員於崇光網店預購期間購物及崇光網店感謝祭期間回購 1 次即享額外 10,000 積分；於預購及感謝祭期間回購 2 次或以上更可享額外 40,000 積分。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈


二）崇光感謝祭美妝 VIP 預購日
於 5 月 11 日至 5 月 16 日期間，「崇光感謝祭美妝 VIP 預購日」在銅鑼灣店 21/F 崇光宴會廳舉行。顧客可以優惠價預先選購限定美妝套裝，並尊享專業美容諮詢服務。國際頂尖美妝護膚品牌包括：Estée Lauder、Lancôme、SHISEIDO、Fresh、Kiehl’s等。


憑中銀崇光 Visa 卡於場內簽賬可享額外 5%現金回贈；SOGO Rewards 會員凡單一購物每滿淨值1,200元，即可獲贈崇光感謝祭美妝 VIP 預購日$100 現金券 1 張。而 SOGO Rewards YURI美妍卡會員於推廣期內憑中銀崇光 Visa 卡於場內單一簽賬每滿$1,200，即可獲贈$50 崇光購物禮券1 張。


三）「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」額外「期間限定」優惠
「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」進行期間，顧客可於崇光店內不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品，詳情如下：

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四）SOGO Rewards 會員尊享 POINTASTIC 獎賞 低至 3 折換購人氣貨品
SOGO Rewards 會員亦可於「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」期間，透過 POINTASTIC 入手貨品。凡於崇光銅鑼灣店、尖沙咀店或 SOGO eStore 每消費1元 即可賺取 1 分積分，而感謝祭期間更可以低至 3 折積分加指定金額換購以下限量貨品，部份優惠如下：
- 15,000 積分 + 120元 換購 GUERLAIN 殿級蜂皇抗污染潔顏油 150ml (價值$485，限量 29 件)
- 18,000 積分 + 150 元換購 Armani Beauty 設計師電光藍氣墊精華粉底 #2 (價值$710，限量 25件)
- 35,000 積分 + 250元 換購 Tom Ford 高級訂製四色眼影盤 - 32 Metallic Denim (價值$765，限量20 件)

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五）中銀信用卡獨家優惠
此外，於 2022 年 4 月 1 日至 7 月 3 日期間，逢星期五、六、日、公眾假期及崇光感謝祭於崇光百貨簽賬，可享高達15%現金回贈。
• 累積簽賬賞 ：累積簽賬滿$5,000，中銀崇光 Visa 卡享 5%現金回贈(適用於崇光百貨實體店及/或 網上商店，其他中銀信用卡及 BoC Pay 享 3%現金回贈) 。
• 全年商戶賞：中銀崇光 Visa 卡於店內指定商戶專享 5%現金回贈。
• 全年手機支付賞 ：中銀崇光 Visa Signature 卡於店內作手機支付專享 5%現金回贈。
網上商店賞 ：由 3 月 1 日至 6 月 30 日憑中銀崇光 Visa 卡於崇光網上商店簽賬可享 10%現金回贈，優惠可與上述「累積簽賬賞」同時享用，共享高達 15%現金回贈。
累積簽賬賞推廣期 ：1/4-3/7/2022，登記期 ：11/4-3/7/2022

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六） 崇光感謝祭精選焦點優惠貨品
以下為「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks 」首 3 天（5 月 18 至 20 日）於銅鑼灣店及尖沙咀店，來自美妝護膚、時尚服飾、家品及 Freshmart 食品的焦點優惠貨品：

 

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記者：陳詠妍

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