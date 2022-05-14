【高息股】香港電訊力爭今年 5G滲透率升至30%

香港電訊(06823)主席李澤楷於股東大會上表示，本港的第五波疫情為今年首季帶來影響，惟隨著社交距離開始放寬，對公司發展審慎樂觀。他指出，在疫情社交距離措施下，公司旗下的Now TV為市民提供免費娛樂，鼓勵市民留家抗疫，另外亦繼續獲得英超聯賽的獨家播放權，連同網球、F1方程式等比賽播放權，已獲得多種不同體育項目的播放權。至於即將舉行的世界盃，他指出，公司會致力提供服務，在符合股東利益及成本效益下，將研究有關事宜，但不保證可成功投得。

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他又表示，截至今年3月底，公司的5G用戶滲透率達24％，目標今年達30％或以上；又指過去12個月每用戶平均收入（ARPU）增加70元。疫情令漫遊業務收入大減，不過在家工作需求下，寬頻的需求亦上升，另外電商及遙距醫生等業務亦正持續上升，李澤楷強調公司會繼續維持穩定派息政策。

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同時是電訊盈科(00008)主席的李澤楷亦說，公司第一季廣告收益錄得雙位數字增長，會繼續投放資源拓展內容製作及藝人管理等業務，目標可衝出香港。

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