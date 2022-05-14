【MPF】駿隆: 強積金今年4月回報下跌4.7% 人均蝕逾11,488元

環球市場近月繼續波動，打工仔手持的強積金賬戶又見紅。財富管理顧問公司駿隆指，美國聯儲局在 5 月 4 日加息 0.5%，並宣布將於 6 月開始縮表。市場對美國滯脹擔憂導致美股波動加劇。強積金市場在 4 月持續出現負回報，除保守基金，各類基金均下跌。截至 4 月 30 日，駿隆強積金綜合指數跌逾 11 點 (-4.7%)，報 229 點。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



4 月份三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌約 18 點 (-5.6%)，報 309 點；混合資產基金指數跌 13 點 (-5.4%)，報 228 點；固定收益基金指數跌 1.6 點，報 124 點。從 2022 年初至 4 月，強積金每人平均蝕 27,806 元。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【著數優惠】麥當勞再聯同MIRROR三子 推9款限量「世一」貼紙 一連三星期推限定優惠，詳見【下一頁】

駿隆集團常務董事陳銳隆表示：「高風險投資者可考慮估值較低、通脹較溫和、採取較寬鬆貨幣政策的中港股市，趁低吸納；偏好歐美股的投資者需留意基金經理的選股能力，年初至今最佳及最差的回報表現相差可達 14.2%。因債券市場短期較波動，低風險投資者可考慮轉移資產至強積金保守基金，減低資產虧損機會。」

【公共交通】電車公司去年虧蝕300萬申請加價 成人票價加4毫至3元 加幅超過1成，詳見【下一頁】



就駿隆公布的4月份強積金綜合指數，積金局回應指，留意到不時有機構定期發表強積金季度甚或一 個月的短期表現報告。我們瞭解強積金計劃成員關注強積金的投資表現 ，但每個計劃成員的情況及需要各有不同， 其強積金投資 按 照 不同階段和風險承受能力而作出 不同的投資 選擇， 故 不宜以個別報告或指數一概而論。



當局重申， 強積金乃跨越30、40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動， 更切忌試圖捕捉市況 ， 以免得不償失 。

【90後財務自由人】美國通脹短期難回落 買咩類型投資產品較有利？，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

