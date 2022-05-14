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【MPF】駿隆: 強積金今年4月回報下跌4.7% 人均蝕逾11,488元

理財智慧 09:02 2022/05/14

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環球市場近月繼續波動，打工仔手持的強積金賬戶又見紅。財富管理顧問公司駿隆指，美國聯儲局在 5 月 4 日加息 0.5%，並宣布將於 6 月開始縮表。市場對美國滯脹擔憂導致美股波動加劇。強積金市場在 4 月持續出現負回報，除保守基金，各類基金均下跌。截至 4 月 30 日，駿隆強積金綜合指數跌逾 11 點 (-4.7%)，報 229 點。

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4 月份三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌約 18 點 (-5.6%)，報 309 點；混合資產基金指數跌 13 點 (-5.4%)，報 228 點；固定收益基金指數跌 1.6 點，報 124 點。從 2022 年初至 4 月，強積金每人平均蝕 27,806 元。

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駿隆集團常務董事陳銳隆表示：「高風險投資者可考慮估值較低、通脹較溫和、採取較寬鬆貨幣政策的中港股市，趁低吸納；偏好歐美股的投資者需留意基金經理的選股能力，年初至今最佳及最差的回報表現相差可達 14.2%。因債券市場短期較波動，低風險投資者可考慮轉移資產至強積金保守基金，減低資產虧損機會。」

【公共交通】電車公司去年虧蝕300萬申請加價 成人票價加4毫至3元 加幅超過1成，詳見【下一頁


就駿隆公布的4月份強積金綜合指數，積金局回應指，留意到不時有機構定期發表強積金季度甚或一 個月的短期表現報告。我們瞭解強積金計劃成員關注強積金的投資表現 ，但每個計劃成員的情況及需要各有不同， 其強積金投資 按 照 不同階段和風險承受能力而作出 不同的投資 選擇， 故 不宜以個別報告或指數一概而論。


當局重申， 強積金乃跨越30、40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動， 更切忌試圖捕捉市況 ， 以免得不償失 。

【90後財務自由人】美國通脹短期難回落　買咩類型投資產品較有利？，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍
 

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