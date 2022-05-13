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【滙豐控股5】滙豐內部傳反對 分拆亞洲業務建議

股樓投資 23:50 2022/05/13

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近期多個投資者建議滙豐控股(00005)分拆亞洲業務。外電報道，滙豐為抵制外界提出分拆亞洲業務的呼籲，已開始就分拆建議進行內部評估，並已聘請投行高盛(美：GS)協助內部評估。滙豐周五上升2.1%收報47.75元。

領展11億元收購 浙江及江蘇3個物流項目   詳情請看【下一頁

報道指，匯控高層反對分拆的想法，進行評估是為了推翻中國平安的觀點，即有機會選擇投資一個總部設在香港的純亞洲業務更有利於投資者。知情人士說，高盛是匯控聘請的顧問之一，一直幫助其應對分拆的呼籲。評估工作尚處於初期階段，目標是在未來幾周內完成報告，並提交給該行董事。報道又指，2019年將亞洲子公司從英國業務分拆出去的保險企業保誠(02378)，被認為是一個反面例子。中國平安曾在一份非公開的備忘錄中表示，保誠為匯豐分拆提供了先例。

高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股  詳情請看【下一頁

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滙豐及高盛發言人均對傳聞不予置評，平保亦暫未作回應。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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