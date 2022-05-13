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【新股IPO】綠葉製藥分拆博安生物在港上市　已商業化一款生物類似藥

新股IPO 23:21 2022/05/13

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綠葉製藥分拆博安生物在港上市　已商業化一款生物類似藥

由綠葉製藥 （02186） 分拆的博安生物，正式向聯交所遞交主板上市申請。博安生物目前已成功商業化一款生物類似藥博優諾，並在去年月8個月內，錄得近1.59億元（人民幣，下同）的收入，瑞銀以及安信國際為聯席保薦人。

綠葉製藥表示，截至今日，仍間接擁有博安生物72.32%的權益，建議分拆完成後，博安生物仍然會是公司的附屬公司。

博安生物去年全年首度錄得收入

博安生物主要致力於在中國及全球開發、製造及商業化不同治療領域的優質生物製品。其目前已經商業化的產品博優諾，是作為貝伐珠單抗的生物類似藥，主要用於治療轉移性結直腸癌、晚期轉移性或復發性非小細胞肺癌、復發性膠質母細胞瘤、上皮性卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌及子宮頸癌。

此外，在博安生物的產品管線中，包括正在開發的7款候選創新抗體藥，及5款候選生物類似藥，當中8款已經進入或已經完成臨床試驗，或獲得藥品審評中心的新藥臨床試驗批准。

公司去年全年首度錄得收入，接近1.59億元，期內研發成本為2.3億元，較2020年輕微減少。全年虧損達2.25億元，按年收窄6.3%。

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港股 分拆 綠葉製藥（02186） IPO

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