▲ 【內房危機】禹洲：任命安邁融資加入財務顧問 將適時盡快向境外債權人提出方案

禹洲集團 （01628） 發公告指，公司正與顧問團隊合作以探索所有可行的方案，目前而言，盡管在整個過程中仍處於早期階段，相關工作流程正在有序進行。鑒於龐大的工作量和緊迫的時間表，禹洲最近任命安邁融資顧問加入財務顧問團隊。

禹洲續指，財務顧問團隊一直在進行投資者調查，並已經與公司的100多個海外債券持有人建立了聯繫，展開了友好討論，並收集了他們的意見反饋。財務顧問團隊將與這些債券持有人保持積極和持續的對話。

公司的財務和法律顧問團隊也正努力與公司協作，進行財務和法律方面的盡職調查和分析，以評估本公司的資本架構，並評估公司的流動性、現金流和資產狀況。

禹洲指，計劃在財務盡職調查和分析完成後，在實際可行的情況下適時盡快地向境外債權人和其他利益相關者提出方案，當然其亦取決於債權人的意見反饋。

境內債已解決及避免違約

禹洲早前有一筆2023年到期的5億美元債違約，因未有在寬限期結束前支付利息。境內債方面，禹洲指，對於近期到期或本應到期的境內證券，公司已成功解決並避免了違約，因此不會對業務經營產生重大或不利影響。

禹洲又指，已完成出售禹洲物業服務的交易，於境內收到淨款項約5.83億元人民幣。

另外，禹洲稱，就位於香港堅道名為Upper Central的物業收到了多項收購要約，目前所有收到的要約對價均超過6億元。公司尚未就出售Upper Central訂立具約束力的合約，公司仍在仔細考慮不同的方案，以期為所有債權人及利益相關者帶來最大利益。

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