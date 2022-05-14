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【有盈退休】曾智華：「投資之神」永恒智慧

理財智慧 00:02 2022/05/14

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香港人，十之八九會有這樣那樣的投資，尤其是股票。投資鱷魚潭的生死法則不過，你我心知肚明，投資與賺錢並沒等號，反之，記錄顯示，散戶十之七八「輸甩褲」！為何？答案很簡單，死在貪心、無知、「耳仔軟」等，這不單是香港散戶的特色，而是放之四海而皆準。所以，投資鱷魚潭永遠是兩成人賺去八成人的錢！

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈


2,000萬長700倍的傳奇


本周雨中閒讀，再次重溫「投資之神」彼得．林區（PeterLynch）的投資智慧。此君為公認的「全球最佳基金經理」，1977年以2,000萬美元成立一個基金，用13年增長700倍，變成140億美元。


金盆洗手 拒做金錢奴隸


之後，於1990年金盆洗手，因為Enough is enough（適可而止），從此只用賺來的錢行善，絕對不會做「金錢的奴隸」。Peter留給散戶的智慧如下，我已經實行10多年，真的是「無往而不利」，且看大家可有慧根吸收：

Peter 九大投資智慧精髓


一、從不相信胡說的股票評論員，只信行內專家
二、從日常生活體驗，已經大概知道應買那隻股
三、不進行深入研究的投資，等於打牌不看牌（必輸）
四、凡政府出的金融產品就可全身投入，因政府不是商業機構，只是派錢贏民望
五、買股票就像養孩子，應求質而非量！
六、股市崩對實力投資者是天大喜訊
七、天生輸家特徵： 無耐性、不分析、「耳仔軟」，不停買入賣出止賺止蝕
八、優質股票就是好太太，應一生持有，切勿因見到「狐狸精」而變心，肯定變災難
九、新公司，等她表現5年才買，Never too late（永不會遲）

 

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍

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