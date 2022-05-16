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【MIRROR演唱會】MIRROR歌迷會抽籤訂飛今日開始登記 僅2500名額鏡粉歎名額太少唔收貨　盼獲多一點尊重 建議增粉絲專場

理財智慧 06:25 2022/05/16

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人氣男團MIRROR將於7月舉行首個紅館演唱會，都算是城中一件大事，因為連電訊盈科（00008）召開周年股東大會，主席李澤楷在會上都被問到有關演唱會買飛的問題。無他，皆因不少鏡粉經過近日兩次信用卡預訂MIRROR演唱會門票的經歷，結果換來的大多是一肚氣，且都離不開是根本連網站都未能登入，只是不停在「Retry」，能買到飛的樂迷寥寥可數，大家都擔心門票落在黃牛手上，真正喜歡MIRROR的鏡粉卻買不到飛。

本來很多粉絲都已經因為搶飛不成而失望，原以為加入了MIRROR官方歌迷會都叫還有個希望，惟結果在周五傍晚，MIRROR Facebook專頁公布了網上登記抽籤認購門票活動詳情，原以為可解粉絲的怒火，結果因其僅2500個名額，共5000張門票可供抽籤認購，進一步引發罵聲四起。因為不少人都是希望入會多個購票機會，而歌迷會在接受申請不足1日已獲逾4萬人登記成為會員，截止周日（15日）有傳登記人數已達8萬人。

在MIRROR Facebook專頁內充斥着失望和憤怒的留言：

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【MIRROR歌迷會】MIRROR官方歌迷會接受登記 入會享4大專屬福利 包括預訂MIRROR演唱會飛【見下頁】

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其實可以理解，按入會費440元計，單是入會費公司已極速集資3000多萬，但最後只撥出2500個名額來應付約8萬人的渴求，要抽中一個認購訂飛機會真的不容易，難怪很多粉絲都說難過中六合彩。雖然公司亦早已帶定頭盔，表明入會只是可得訂購演唱會的機會，但如今大約是32人才能有1人抽中，僅3%的「中獎」機會。

【MIRROR演唱會】MIRROR首次紅館演唱會開10場 票價分別1280元﹅880元及480元 （多相）【見下頁】

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既然李澤楷都說了會考慮加場，而目前市傳MIRROR演唱會亦將由10場加開至12場，故不少粉絲提出希望公司可以考慮開設歌迷會粉絲專長，不少人均表示，如果提供抽籤認購門票合理，但也抽不到只當自己沒運氣，但現在分明只是拿出少少門票應酬大家，才如此氣結，直言氣難下。

無可否認，MIRROR成軍３年多以來，由素人走到今天成為香港最炙手可熱的團隊，一班粉絲默默在出錢出力應援絕對功不可沒，但現在只是想看一場偶像的演唱會卻如此艱難，他們的失望也是可以理解。

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

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盡管今次MIRROR官方歌迷會只有2500個名額讓會員抽籤惹來大部份人不滿，但始終都叫做有個希望，所以已申請成為會員的記得今日中午12點開始登記。同時亦希望公司能聽到粉絲的訴求和一直以來對MIRROR的支持，可以在賣飛或抽飛事件上更完善，皆大歡喜。

 

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記者：張以正

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