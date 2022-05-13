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【香港總商會】中電阮蘇少湄膺選香港總商會新任主席　接替王冬勝

股市 21:21 2022/05/13

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【香港總商會】中電阮蘇少湄膺選香港總商會新任主席　接替王冬勝

中電控股 （00002） 集團總監阮蘇少湄當選香港總商會新一屆主席，接替已服務兩年、宣布卸任的王冬勝。阮蘇少湄表示，隨第五波疫情受控和社交距離限制逐步放寬，將致力協助香港經濟復蘇，並鞏固香港的國際競爭力。剛卸任主席的王冬勝表示，總商會在其任內向政府提出不少務實可取的方案，務求提升香港的競爭力，同時扶助企業渡過疫情難關。

王冬勝：人才持續外流損經濟　冀先對外恢復通關【下一頁】

總商會於5月13日傍晚召開周年會員大會，隨後新理事會即舉行首次會議，選出正副主席。安永香港及澳門區主管合伙人陳瑞娟獲選常務副主席。

李澤鉅、吳宗權及白德利任總商會副主席

長和 （00001） 主席兼集團聯席董事總經理李澤鉅及會德豐主席兼常務董事吳宗權連任副主席，新當選的副主席為太古 （00019） 主席白德利。

理事會為總商會最高管理層，今年共有6位理事空缺需要填補，而其中三位在周年會員大會上獲選連任，他們分別為安永香港及澳門區主管合伙人陳瑞娟、會德豐主席兼常務董事吳宗權，以及啟東電線電纜有限公司總經理于健安。

有榮有限公司副主席霍啟山、新創建 （00659） 執行董事兼行政總裁馬紹祥及暉星（香港）主席及行政總裁伍俊達當選理事。

相關文章：【李家超參選特首】總商會王冬勝：選委與李家超討論商界關注議題　包括恢復通關、人才流失等

相關文章：【移民潮】總商會：移民潮令香港技術人才流失　英國為最受歡迎目的地、內地只佔2%

相關文章：【財政預算案2022】香港總商會料今年香港經濟增長僅1.2%、失業率見4.8%

經濟 港股 新創建集團（00659） 太古股份公司 A（00019） 中電控股（00002） 疫情 王冬勝 阮蘇少湄 吳宗權 李澤鉅

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