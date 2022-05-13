【內房危機】 融創中國傳已準備資金應對部分債務 融創服務升逾一成

深陷債務危機的融創中國（01918），或有望償還部分債券展期後本金，由於融創正停牌，同系的融創服務（01516）隨即受消息刺激造好，一度升13.2%，高見3.61元，收報3.55元，仍大升11.3%，成交額2.7億元。

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融創中國昨日（12日）承認，未能在周三（11日）寬限期屆滿前支付一筆約2,948萬美元境外債息，更預期不會在其他票據到期時或寬限期內償還債務，但仍努力化解境內債。但《Debtwire》今日（13日）報道，融創非正式表示，已預備好資金，以償還債券「20融創01」於本周日（15日）應兌付首期的一成本金。

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「20融創01」發行規模達40億元人民幣，附帶回售選擇權，上月初就展期方案召開債權人會議，獲得展期18個月，期間定期兌付本金，分7期償還，本周日應兌付的是首期須到期兌付的本金，預料到明年9月30日還清本金。

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記者：郭秀慧