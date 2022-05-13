【異動股】 新秀麗首季轉虧為盈 股價一度炒高7%

新秀麗（01910）公布截至3月底止首季業績，銷售淨額5.7億美元，按年增加61.7%；純利1,640萬美元，相比去年同期虧損7,270萬美元，盈轉虧；每股盈利1.1美仙。業績轉好，帶動股價造好，高見16.62元，最多升7.1%，收報16.36元，仍升5.4%，成交額1.4億元。

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集團首季經調整EBITDA為7,320萬元（美元，下同），銷售淨額按年增61.7%至5.7億元，若按不變匯率基準計算則增加67.7%。集團於去年7月底出售旗下個人電子設備纖薄保護殼設計及分銷公司Speck，經撇除Speck於去年第一季應佔的銷售淨額，今年第一季的綜合銷售淨額按年增加68.7%，按不變匯率基準計算則增加74.9%。

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記者：郭秀慧