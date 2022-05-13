  • 25°C
香港時間 : 2022513日 (五) 21:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟復蘇】報告指本港建造業需求正逐步恢復 面對建材成本攀升及勞動力短缺等挑戰

理財智慧 21:03 2022/05/13

分享：

分享：

香港於本年初經歷第五波疫情，今年首季實質本地生產總值按年收縮4%，政府將全年經濟增長預測向下修訂為1%至2%。儘管如此，有調查報告顯示，本港建造業的需求正逐步恢復，建造業在面臨眾多不利因素下，仍將受惠於政府增加房屋供應的措施。

【溫股知新】內地傾力救市   做好資產配置

專業咨詢顧問服務公司Turner and Townsend近日發表《香港市場情報報告》，其市場情報審查每半年進行，首次報告顯示香港經濟於2021年重拾動力，但及至去年底新一波疫情爆發，遏抑了經濟活動和打擊市場情緒，並導致第四季經濟增長有所下降。然而整體上建造業產出仍略有增長。在住宅和交通項目的推動下，2021年全年建造工程總值（GVCW）錄得1.5%的實質增長。

報告指出，港府在2022年財政預算案中推出的措施，料將有利建造行業的前景。港府已物色了350公頃土地，擬於未來10年提供33萬個公共房屋單位，並預計從2022年起5年內的私人住宅單位每年落成量將超過平均19,000個單位。除了新界北及大嶼山附近的重大發展項目及鐵路項目外，港府亦很可能會投放資金於醫療設施、排水系統、體育設施和大學。

不過，由於建材成本全線攀升，令建造行業仍面臨不少挑戰：鍍鋅低碳鋼板的價格較2021年大升55.1%，當中高強度鋼筋的價格上升35.6%、矽酸鹽水泥亦上升15.1%。國際油價急升、供應鏈持續受壓，將進一步推高行業的成本。

【延伸閱讀】【全新地標】新世界K11 ATELIER 11 SKIES 一站式零售娛樂商業目的地 今年至2025年分階段開幕

【延伸閱讀】【第五波疫情】太古地產本港商場 首季零售銷售額全跌

此外，業界面對的最大挑戰依然是勞動力短缺。在短期內，本港的防疫措施仍未解除限制了人才輸入；而勞動力老化更為業界帶來長期挑戰。政府表示明白到這些問題之嚴重性，因而在最新預算案中撥款10億港元，用於人才培訓和提升工人技能，並提出相關方案鼓勵業界採用嶄新物料和現代建築方式（MMC），從而提高生產力。

整體而言，報告認為香港建造業仍極具競爭力，預計2022年的招標價平均將上漲2%至4%，與2021年的3%漲幅接近。

房地產和基建發展商可以進一步協調供應鏈，以減輕投標價格上漲和資源爭奪所帶來的影響。例如，部分發展商與優先供應商建立長期的採購合作關係，以確保物料供應充足，並採用「預先生產」（just-in-case）的交付模式。

Turner and Townsend華南區策略主管張家寶表示：「外圍不明朗因素將持續困擾香港建造業。具備遠見的發展商已積極應付這些挑戰，採用嶄新的技術及充分利用組合管理策略來應付這些挑戰。但業界仍需與供應商加強合作，商討雙方在交付模式方面如何更公平地分擔風險。」

【吸金力】 本港KOL廣告額排名出爐 鄭秀文首季廣告額登榜首 姜濤匯豐廣告支出最高【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
基建 地產 建造 經濟數據及調查

下一篇文章

【內房危機】 融創中國傳已準備資金應對部分債務 融創服務升逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款