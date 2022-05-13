【經濟復蘇】報告指本港建造業需求正逐步恢復 面對建材成本攀升及勞動力短缺等挑戰

香港於本年初經歷第五波疫情，今年首季實質本地生產總值按年收縮4%，政府將全年經濟增長預測向下修訂為1%至2%。儘管如此，有調查報告顯示，本港建造業的需求正逐步恢復，建造業在面臨眾多不利因素下，仍將受惠於政府增加房屋供應的措施。

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專業咨詢顧問服務公司Turner and Townsend近日發表《香港市場情報報告》，其市場情報審查每半年進行，首次報告顯示香港經濟於2021年重拾動力，但及至去年底新一波疫情爆發，遏抑了經濟活動和打擊市場情緒，並導致第四季經濟增長有所下降。然而整體上建造業產出仍略有增長。在住宅和交通項目的推動下，2021年全年建造工程總值（GVCW）錄得1.5%的實質增長。

報告指出，港府在2022年財政預算案中推出的措施，料將有利建造行業的前景。港府已物色了350公頃土地，擬於未來10年提供33萬個公共房屋單位，並預計從2022年起5年內的私人住宅單位每年落成量將超過平均19,000個單位。除了新界北及大嶼山附近的重大發展項目及鐵路項目外，港府亦很可能會投放資金於醫療設施、排水系統、體育設施和大學。

不過，由於建材成本全線攀升，令建造行業仍面臨不少挑戰：鍍鋅低碳鋼板的價格較2021年大升55.1%，當中高強度鋼筋的價格上升35.6%、矽酸鹽水泥亦上升15.1%。國際油價急升、供應鏈持續受壓，將進一步推高行業的成本。

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此外，業界面對的最大挑戰依然是勞動力短缺。在短期內，本港的防疫措施仍未解除限制了人才輸入；而勞動力老化更為業界帶來長期挑戰。政府表示明白到這些問題之嚴重性，因而在最新預算案中撥款10億港元，用於人才培訓和提升工人技能，並提出相關方案鼓勵業界採用嶄新物料和現代建築方式（MMC），從而提高生產力。

整體而言，報告認為香港建造業仍極具競爭力，預計2022年的招標價平均將上漲2%至4%，與2021年的3%漲幅接近。

房地產和基建發展商可以進一步協調供應鏈，以減輕投標價格上漲和資源爭奪所帶來的影響。例如，部分發展商與優先供應商建立長期的採購合作關係，以確保物料供應充足，並採用「預先生產」（just-in-case）的交付模式。

Turner and Townsend華南區策略主管張家寶表示：「外圍不明朗因素將持續困擾香港建造業。具備遠見的發展商已積極應付這些挑戰，採用嶄新的技術及充分利用組合管理策略來應付這些挑戰。但業界仍需與供應商加強合作，商討雙方在交付模式方面如何更公平地分擔風險。」

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責任編輯：嚴浩文