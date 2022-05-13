▲ 【穩定幣幣災】虛擬貨幣市場大震盪 哪個加密貨幣富豪身家縮水最勁？

因穩定幣TerraUSD（UST）以及衍生加密貨幣Terra（LUNA）引發的市場信心危機，令一眾虛擬貨幣市值在近日下挫。多個憑藉虛擬貨幣或加密資產升值，而躋身加密貨幣富豪榜的富豪身家大幅縮水，當中尤其以加密資產交易平台的創辦人們最受矚目。

LUNA已暫停交易、幣安暫停LUNA網絡充值和提現業務，分析料比特幣或進一步下跌【下一頁】

幣安創辦人趙長鵬身家年內縮水逾八成 損失843億美元

加密貨幣交易平台Binance（幣安）的創辦人趙長鵬在去年底，因為持有幣安股份，身家一度超過900億美元（折合約7020億港元）。雖然首季資產價值有所波動，但在今年3月仍然以650億美元的資產淨值，登上福布斯加密貨幣富豪榜的榜首。

不過，據彭博最新數據，趙長鵬年初至今的資產淨值已經大幅下跌843億美元，而24小時內的資產跌幅達2960萬美元，目前其資產淨值將僅剩逾110億美元。

多位加密資產交易所創辦人 年內身家縮水數十億美元

而加密資產交易所FTX的創辦人Sam Bankman-Fried，在今年3月以240億美元資產淨值，成為世界排名第二的加密貨幣富豪。據彭博數據指，Sam Bankman-Fried由年初至今的資產淨值下跌52億美元，24小時內跌3.46億美元。

此外，Coinbase的創辦人Brian Armstrong由年初至今的資產淨值下跌73億美元，跌幅達75.5%，目前資產淨值僅餘24億美元。

至於另一加密貨幣平台Gemini的創始人之一Cameron Winklevoss在3月份以40億美元的身家排在加密貨幣富豪榜的第6位。據彭博數據，目前Cameron Winklevoss的資產淨值已經縮水至31億美元，由年初至今他合共錄得22億美元的虧損，跌幅超過4成。

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