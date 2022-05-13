【新股IPO】京東科技香港IPO計劃 擬因中國監管當局審查而受阻

消息指，京東（09618）旗下京東科技的香港上市計劃尚未獲得中國監管部門的批准，集資額高達20億美元IPO或被迫推遲。京東科技曾計劃在今年3月底前遞交上市申請，並於今年內上市。

根據中國證監會資料顯示，京東科技於今年1月21日提交境外上市申請，申請資料於1月24日獲接收，中證監並於1月28日發出補正通知，隨後進度未再有更新。此外，稍早前有指京東科技來港上市，集資約10億至20億美元，並已委聘美銀、中信證券及海通國際負責上市事宜。

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京東科技的前身京東數科，曾於2020年9月申請於上海科創板上市，集資額逾203億元人民幣，其後京東集團將雲與AI業務與京東數科合併成為京東科技集團，並於去年3月底撤回京東數科的科創板上市申請。

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記者：張以正