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【買樓理財】筲箕灣Island Residence有價有市　238呎開放式單位　6年升值近兩成

股樓投資 19:40 2022/05/13

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樓市交投暢旺，就連開放式單位也有價有市，不用蝕本離場。美聯物業佘錦驊說，筲箕灣Island Residence中層B室，實用面積238平方呎，開放式設計，年初放盤，當時開價590萬元，5月減價至約560萬元，由於業主希望盡快套現換購大單位，加上見買家有誠意，故願減價至545萬元出售物業，實用呎價約為22,899元。 

資料顯示，原業主於2016年10月以約458.3萬元購入上述物業，持貨近6年，現轉手獲利約86.7萬元，物業期內升值約19%。 

ISLAND RESIDENCE位於西灣河筲箕灣道163號，於2017年12月開始入伙，提供170個單位，實用面積由216平方呎起，至最大1,154平方呎。 

延伸閱讀 【有相睇】貝沙灣奢華洋房遭接管放售　市值最少2.6億　據報原由佳兆業郭氏家族持有【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 ISLAND RESIDENCE

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