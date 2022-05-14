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10歲非洲男童曬富貴生活 未識揸車已收280萬林寶堅尼

環球社會熱點 08:05 2022/05/14

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非洲國家尼日利亞10歲男童Mompha Junior堪稱當地最有錢小朋友，曾被外媒封為「全球最年輕億萬富豪」。Mompha Junior年僅6歲時，已獲富商父親送豪宅為他慶祝。雖然Mompha Junior未識揸車，但富豪爸爸最近趁阿仔10歲生日，就大方送贈價值30萬英鎊（287萬港元）的林寶堅尼跑車作禮物。

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現年10歲的Mompha Junior（真名為Muhammed Awal Mustapha）、是尼日利亞億萬富翁Mompha Senior（真名是Ismailia Mustapha）的兒子。Mompha Junior號稱是史上最年輕富豪、非洲最有錢小朋友。

兩父子分別開設個人Instagram展示富貴生活，不少網民對年紀輕輕的Junior生活相當好奇，吸引超過2.5萬粉絲追蹤Junior IG帳戶。

父親最近在IG發文，透露送上價值30萬英鎊（287萬港元）的黃色林寶堅尼跑車，祝賀兒子10歲生日，可見Mompha Junior開心與林寶堅尼合照，不過他暫時未學會揸車。

父親相當疼愛Mompha Junior，經常帶他環遊世界。Junior過6歲生日時，爸爸亦送贈一幢豪宅慶祝。

南非漢葬禮上向死者女兒求婚 結果竟然被接受 【下一頁】

至於Junior經常在IG曬家中各款名車，除了生日禮物林寶堅尼外，他曾上載一張坐在勞斯萊斯（Rolls-Royce）雙門跑車Wraith的車頭的相片。這款車入門價為25萬英鎊（239萬港元）。

    點擊圖片放大
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Junior家裡亦擁有賓利（Bentley）的Bentayga ，被稱為世界上第一部豪華SUV，深受不少富豪歡迎，售價最平也超過15萬英鎊（144萬港元）。

至於Junior家族最便宜的汽車，相信是平治（Mercedes-Benz）的「AMG G 63」，價值約15萬英鎊（144萬港元），亦是杜拜富豪最喜愛的車款。由於父親Senior經常會乘私人飛機往返家鄉拉各斯（Lagos）及杜拜，絕對需要一輛「體面」的代步工具。

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責任編輯：郭麗明

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