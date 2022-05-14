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歌后Adele斥4.6億加州築愛巢 男友係勒邦占士經理人

環球社會熱點 09:05 2022/05/14

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英國歌后Adele曾抱怨倫敦樓價太貴，驅使她數年前移居美國。Adele去年認愛NBA球星勒邦占士的經理人，兩人正甜蜜同居。Adele更在社交媒體貼出與男友的恩愛合照，意外展示她斥資4,800萬英鎊（約4.6億港元）購入的加州豪宅。

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Adele於2019年與前夫Simon Konecki離婚，去年宣布與勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul相戀。

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她周四（12日）在Instagram貼出與男友的合照，身後的豪宅也成為網民討論焦點。

Adele購入的這幢豪宅位於加州比華利山莊，原業主為荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）。史泰龍去年初開價9,000萬英鎊（約8.6億港元）放售豪宅，但Adele據報以接近一半的價格購入。

這幢豪宅佔地15.2萬呎，面積約18,587呎，有8間睡房及12個洗手間。豪宅主屋採用地中海風格，設有專業級私人戲院、健身室、工作室、無邊際泳池、設有空氣過濾系統的雪茄房及私人酒吧。

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豪宅更特別設有一座獨立的小屋，專門用作招待賓客入住。

而Adele的新鄰居都是名人，包括非裔影星丹素華盛頓（Denzel Washington）、湖人傳奇球星「魔術手」莊遜（Magic Johnson）及歌手Justin Bieber。

Adele去年接受採訪時揭露，她數年前移居美國，部分原因正是倫敦樓價太貴，移居美國追求更高生活質素。Adele自問無能力在倫敦購買她在美國擁有的同等級數房屋。

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責任編輯：鄭錦玲

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