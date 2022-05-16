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【綠色債券2022】 專家料綠債首掛報101元　抽中5手帳面或賺500元

17:53 2022/05/16

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綠債於下周三有暗盤，翌日在港交所正式掛牌，市料造價約101元。

零售綠債 （新上市編號︰04252） 公布分派結果，有近49萬份有效申請，有19萬人獲分5手綠債。5月18日（周三）在輝立、耀才及富途有暗盤交易，5月19日在港交所 （00388） 掛牌。專家預計，綠債上市初期約在101元到102元橫行，若造價在101元或以下，值得加注低吸；相反，一旦有驚喜，反彈逾102元或以上，不妨先沽套現，當提早賺息。業界相信綠債吸引ESG（環境、社會及管冶）基金等買賣盤，交投或較iBond （04246） 活躍。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安料，綠債掛牌初期約在101元到102元橫行，若債價在100.5元或以下徘徊，值得低吸，收集長揸坐享2.5厘包底息；反觀，如果反彈至102元或以上，大可先沽套現。

有19萬人獲分5手綠債，若其掛牌後一如輝立所料僅101元，抽中5手帳面賺500元。致富證券料最多彈升至102元，更可速賺約1000元。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐回應指，現時投資市場較為波動，綠色零售債券相對風險較低、及回報穩定，可以當作投資者防守類資產配置的選項。考慮到綠色零售債券最低年息率為2.5厘、以及與本地通脹水平掛鈎的特點，假如投資者沒有現金流問題、及希望對抗通脹，長綫持有則不受價格短期波動所影響，相對穩健。

問及綠債向隅退款的替代投資建議，尹可豐表示，工銀亞洲亦有為透過該行認購綠債的客戶，提供定期存款年利率優惠，及基金認購費優惠等退款優惠，滿足客戶的不同理財需要。客戶須視乎風險承受能力，及投資目標而作出選擇。

尹可豐認為，假如客戶以穩健為目的，可以考慮回報穩定的定期存款；要是客戶可以承受較高風險，及希望投資綠色主題，ESG基金亦為選擇之一，因為ESG投資較適合長綫投資者。但ESG基金有不同策略及風險，投資者須視乎自己投資目標作選擇。

    點擊圖片放大

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉預期，綠債首日掛牌將會高過發行價100元，就短綫走勢而言，綠債會受到一系列因素所影響，包括美國加息幅度、通脹率、以及目前市場情緒等。然而，綠債風險相對其他投資產品低，回報與通脹掛鈎，並設有保證回報率至少2.5厘，又與環保項目相關，切合近年市場對ESG投資產品上升的需求，因此長綫而言，綠債有一定投資價值，客户可以考慮加入綠債於其投資組合中平衡風險。

此外，談及綠債退款的投資出路，上商陳志偉認為，視乎每位客戶各自的風險偏好、資金狀況、以及投資目標等不同因素，而ESG基金可以為其中一項投資選擇。另外，亦可以考慮定存等其他選擇，惟實際產品建議仍需要考慮個別客戶的需求而定。

輝立證券企業融資經理陳英傑預期，綠債上市造價介乎101元到101.6元，建議作長綫布局。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

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