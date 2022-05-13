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【綠債造價預測】 專家料綠債首掛報101元 抽中4手帳面賺400元

股市 19:35 2022/05/13

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綠債於下周三有暗盤，翌日在港交所正式掛牌，市料造價約101元。

零售綠債（新上市編號︰04252）將於下周一（5月16日）公布分派結果，下周三（18日）在輝立證券、耀才證券（01428）及富途有暗盤交易，翌日（19日）在港交所（00388）掛牌。專家預計，綠債上市初期約在101元到102元橫行，若造價在101元或以下，值得加注低吸；相反，一旦有驚喜，反彈逾102元或以上，不妨先沽套現，當提早賺息。業界且相信綠債吸引ESG（環境、社會及管冶）基金等買賣盤，交投或較iBond（04246）活躍。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安料，綠債掛牌初期約在101元到102元橫行，若債價在100.5元或以下徘徊，值得低吸，收集長揸坐享2.5厘包底息；反觀，如果反彈至102元或以上，大可先沽套現。

中銀香港（02388）個人數字金融產品部副總經理周國昌曾估計，綠債捧場客料可穩獲4手，若其掛牌後一如輝立所料僅101元，抽中4手帳面賺400元。致富證券料最多彈升至102元，更可速賺約800元。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐今午回應本報查詢指，現時投資市場較為波動，綠色零售債券相對風險較低、及回報穩定，可以當作投資者防守類資產配置的選項。考慮到綠色零售債券最低年息率為2.5厘、以及與本地通脹水平掛鈎的特點，假如投資者沒有現金流問題、及希望對抗通脹，長綫持有則不受價格短期波動所影響，相對穩健。

問及綠債向隅退款的替代投資建議，尹可豐表示，工銀亞洲亦有為透過該行認購綠債的客戶，提供定期存款年利率優惠，及基金認購費優惠等退款優惠，滿足客戶的不同理財需要。客戶須視乎風險承受能力，及投資目標而作出選擇。

尹可豐認為，假如客戶以穩健為目的，可以考慮回報穩定的定期存款；要是客戶可以承受較高風險，及希望投資綠色主題，ESG基金亦為選擇之一，因為ESG投資較適合長綫投資者。但ESG基金有不同策略及風險，投資者須視乎自己投資目標作選擇。

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上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉預期，綠債首日掛牌將會高過發行價100元，就短綫走勢而言，綠債會受到一系列因素所影響，包括美國加息幅度、通脹率、以及目前市場情緒等。然而，綠債風險相對其他投資產品低，回報與通脹掛鈎，並設有保證回報率至少2.5厘，又與環保項目相關，切合近年市場對ESG投資產品上升的需求，因此長綫而言，綠債有一定投資價值，客户可以考慮加入綠債於其投資組合中平衡風險。

不過，iBond今天（13日）再穿底，創99.85元上市新低，且較歷史高位104.05元累跌4%。

此外，談及綠債退款的投資出路，上商的陳志偉認為，視乎每位客戶各自的風險偏好、資金狀況、以及投資目標等不同因素，而ESG基金可以為其中一項投資選擇。另外，亦可以考慮定存等其他選擇，惟實際產品建議仍需要考慮個別客戶的需求而定。

輝立證券企業融資經理陳英傑預期，綠債上市造價介乎101元到101.6元，建議作長綫布局。而該行接獲約1.3萬名客戶申請，認購額約6億元，普遍入票3手到5手。至於孖展客有11免優惠，包括以零成本及免利息借錢抽債，最多可抽十手，以上限10萬元落注大受歡迎，而市料不少擬採短炒揾快錢策略。

政府初步統計，綠債接獲約49.3萬人申請，認購總額約328.8億元，超購1.2倍，扣除上限200億元發行額，料約128.8億元為向隅退款。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

綠色債券 ESG 基金 債券 投資產品 定期存款 iBond 孖展 中銀香港（02388）

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