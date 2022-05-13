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【美國加息】鮑威爾：無法保證美國經濟軟著陸　未來兩次會議各加息半厘

環球政經 20:15 2022/05/13

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聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周四（12日）表示，隨著聯儲局提高利率以抑制接近40年高的物價，他不能保證經濟可以軟著陸。另外，他又透露，預計未來兩次議息會議各加息半厘。

鮑威爾在接受Marketplace採訪時表示，在控制通脹的過程，可能會導致一些「痛苦」，但仍是他的首要任務。他認為要達到經濟軟著陸，即要保持勞動力市場強勁，同時令通脹水平回落至2%，但他坦言這具有挑戰性，「可能取決於我們無法控制的因素。」他指出，隨著勞動力市場吃緊並推高工資，要避免隨著激進緊縮政策而來的經濟衰退，將是一項挑戰。不過，他表示，雖然控制通脹並不容易，但聯儲局仍有辦法可以做到。

鮑威爾重申聯儲局在未來兩次議息會議各加息半厘的觀點，他認為，如果經濟表現符合預期，在接下來的兩次會議上再增加50個基點是合適的。但如果經濟表現比預期差，那聯儲局會準備採取更多進一步的行動。

鮑威爾在同日獲美國參議院確認連任聯儲局主席，任期4年。

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責任編輯：黃苑筠

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美股 貨幣政策 經濟衰退 加息 美國聯儲局 美國 通脹 美國參議院 議息 鮑威爾

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