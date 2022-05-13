  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (五) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】Shell獲俄羅斯第二大產油商收購　保打工仔飯碗

商業 19:00 2022/05/13

分享：

分享：

蜆殼石油（Shell）近日宣布，在俄羅斯的411個油站已被俄羅斯第二大產油商盧克石油成功收購。（法新社資料圖片）

自俄羅斯入侵烏克蘭，各大企業陸續與俄羅斯割蓆，出招制裁或宣布撒離在俄業務。蜆殼石油（Shell）近日宣布，在俄羅斯的411個油站已被俄羅斯第二大產油商盧克石油成功收購。受僱於Shell的在俄員工也會轉移到盧克石油之下，對員工的影響減至最低。

【能源計畫】擺脫依賴俄羅斯燃料供應　歐盟規劃1.6兆元能源新計劃

據外媒《BBC》報道，在俄羅斯入侵烏克蘭後，許多企業也積極尋求機會出售其俄羅斯業務。Shell宣布將向盧克石油出售411 個加油站，當中更包括一間位於莫斯科西北約200公里的潤滑油混合廠。

Shell總監Huibert Vigeveno表示，目前受僱於Shell，並在俄的350名油站員工將一併轉移至盧克石油，由該企管理。盧克石油銷售副總裁Maxim Donde表示，認為是次收購符合該企未來發展方向，並看好在俄當地的發展潛能。

惟是次兩企的交易並沒有公開收購價格，但相信有此先例後，或會陸續有其他大型企業出售在俄業務。

【疫市營商】肯德基生意受中國封城拖累　母企百勝集團：未知需求何時後甦

【咖啡供應】俄烏戰爭推高肥料成本　越南咖啡農民靠牛油果、榴槤解困？

責任編輯：文睿

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【全球出口】烏克蘭局勢影響企業信心及市場供求　全球出口企業對前景預期急轉彎？
2022/04/13
【全球出口】烏克蘭局勢影響企業信心及市場供求　全球出口企業對前景預期急轉彎？
【俄烏戰爭】L'Occitane俄羅斯門店繼續營運　為員工著想不撤俄？
2022/04/16
【俄烏戰爭】L'Occitane俄羅斯門店繼續營運　為員工著想不撤俄？
【俄烏衝突】俄烏戰爭影響　栗米期貨價格創9年新高
2022/04/19
【俄烏衝突】俄烏戰爭影響　栗米期貨價格創9年新高
【俄烏大戰】DJI拒絕捲入紛爭　宣布暫停俄羅斯及烏克蘭業務
2022/04/27
【俄烏大戰】DJI拒絕捲入紛爭　宣布暫停俄羅斯及烏克蘭業務
【俄烏衝突】食品及能源價格升勢持續　回落有待2023年以後
2022/04/27
【俄烏衝突】食品及能源價格升勢持續　回落有待2023年以後

你可能感興趣

【全球出口】烏克蘭局勢影響企業信心及市場供求　全球出口企業對前景預期急轉彎？
12:47 2022/04/13
【全球出口】烏克蘭局勢影響企業信心及市場供求　全球出口企業對前景預期急轉彎？
【俄烏戰爭】L'Occitane俄羅斯門店繼續營運　為員工著想不撤俄？
19:00 2022/04/16
【俄烏戰爭】L'Occitane俄羅斯門店繼續營運　為員工著想不撤俄？
【俄烏衝突】俄烏戰爭影響　栗米期貨價格創9年新高
14:23 2022/04/19
【俄烏衝突】俄烏戰爭影響　栗米期貨價格創9年新高
職場活動 職業生涯 行政管理 求職招聘 貸款融資 商業營銷 商業財務 商業法規 市場拓展 收購

下一篇文章

【Costco新店】疫下加速擴張　Costco在全球各地加開新店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款