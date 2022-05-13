【烏克蘭戰爭】Shell獲俄羅斯第二大產油商收購　保打工仔飯碗

▲ 蜆殼石油（Shell）近日宣布，在俄羅斯的411個油站已被俄羅斯第二大產油商盧克石油成功收購。（法新社資料圖片）

自俄羅斯入侵烏克蘭，各大企業陸續與俄羅斯割蓆，出招制裁或宣布撒離在俄業務。蜆殼石油（Shell）近日宣布，在俄羅斯的411個油站已被俄羅斯第二大產油商盧克石油成功收購。受僱於Shell的在俄員工也會轉移到盧克石油之下，對員工的影響減至最低。

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據外媒《BBC》報道，在俄羅斯入侵烏克蘭後，許多企業也積極尋求機會出售其俄羅斯業務。Shell宣布將向盧克石油出售411 個加油站，當中更包括一間位於莫斯科西北約200公里的潤滑油混合廠。

Shell總監Huibert Vigeveno表示，目前受僱於Shell，並在俄的350名油站員工將一併轉移至盧克石油，由該企管理。盧克石油銷售副總裁Maxim Donde表示，認為是次收購符合該企未來發展方向，並看好在俄當地的發展潛能。

惟是次兩企的交易並沒有公開收購價格，但相信有此先例後，或會陸續有其他大型企業出售在俄業務。

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責任編輯：文睿

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