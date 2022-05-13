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【帶你睇盤】半新盤高層開揚景　連全屋時尚新裝　叫價不到500萬

股樓投資 18:47 2022/05/13

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市場剛需龐大，上車客面對眾多放盤及不同考慮因素，容易「花多眼亂」。若放盤單位樓齡新，連有舒適裝修，能即買即住，享受居住環境，或是不錯選擇。是次介紹的放盤，位於元朗尚悅‧嶺2座高層G室，屬一房間隔，實用面積257平方呎，叫價485萬元。單位位處高層，室內相當光猛，景觀開揚，且室內裝修品味時尚，樓齡約4年，上車、投資皆宜。

放盤相片

    點擊圖片放大
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    +11
放盤單位 蝶翠峰5期 尚悅‧嶺2座高層G室（物業編號：BV49043868）
實用面積 257平方呎
間隔 一房
叫價 485萬元
賣點

景觀開揚無遮擋

半新樓

行出屋苑1分鐘有超級市場及便利店

接駁巴士來往元朗站

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3su3fnq

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 放盤 利嘉閣 尚悅‧嶺

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