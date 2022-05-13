【帶你睇盤】半新盤高層開揚景　連全屋時尚新裝　叫價不到500萬

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【社交平台】Twitter盤前重挫18% Elon Musk稱暫緩收購
市場剛需龐大，上車客面對眾多放盤及不同考慮因素，容易「花多眼亂」。若放盤單位樓齡新，連有舒適裝修，能即買即住，享受居住環境，或是不錯選擇。是次介紹的放盤，位於元朗尚悅‧嶺2座高層G室，屬一房間隔，實用面積257平方呎，叫價485萬元。單位位處高層，室內相當光猛，景觀開揚，且室內裝修品味時尚，樓齡約4年，上車、投資皆宜。
放盤相片
|放盤單位
|蝶翠峰5期 尚悅‧嶺2座高層G室（物業編號：BV49043868）
|實用面積
|257平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|485萬元
|賣點
|
景觀開揚無遮擋
半新樓
行出屋苑1分鐘有超級市場及便利店
接駁巴士來往元朗站
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎