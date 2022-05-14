【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】埃本哈杜遊客稀少 古城沉靜了

隨後繼續開車，不久亦到達瓦爾扎扎特，我倆先到酒店，這間酒店性比價高，環境服務比想像好，亦即把握時間拉着穆罕默德拍照。

翌日早上開車到埃本哈杜，這個古城曾是荷李活電影拍攝外景場地，如2套大製作《星戰前傳》和《盜墓迷城》，同時於1987年已列入《世界文化遺產》。

況且，我較喜歡遊覽古城，而埃本哈杜是一座由泥土及石頭混合乾草建成的村落和城堡，整個村村莊構成固若金色的大城堡，走上頂居高臨下看遠眺棕櫚樹林及阿特拉斯山脈，風景怡人。

我倆走到其中一間民房內，從峽窄的梯级一層一層向上走，每層空間位置不大，但明確分清楚用途，直至到達頂層，置有一個小平，可能古時住這房子的人晚上品茶觀星。

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隨後慢步往上行，發現只有小部分售賣記念品商店營業，遊客亦不算多，可見疫情影響甚大，沒有遊客，商店受當其衝。

穆罕默德說，這裏似他兒時居住的房屋，勾起他童年的回憶。

下午回程沙漠，途中經過電視城，趁有時間入內參觀，有點可惜這裏吸引力不大，我倆拍了數彋相片便離開了。

2日1夜的旅行，雖然只是短暫離開沙漠，但有機出外透透氣，差差電，特別開心。

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作者 _Apple ( 陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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