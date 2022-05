【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】埃本哈杜遊客稀少 古城沉靜了

隨後繼續開車,不久亦到達瓦爾扎扎特,我倆先到酒店,這間酒店性比價高,環境服務比想像好,亦即把握時間拉着穆罕默德拍照。

翌日早上開車到埃本哈杜,這個古城曾是荷李活電影拍攝外景場地,如2套大製作《星戰前傳》和《盜墓迷城》,同時於1987年已列入《世界文化遺產》。

況且,我較喜歡遊覽古城,而埃本哈杜是一座由泥土及石頭混合乾草建成的村落和城堡,整個村村莊構成固若金色的大城堡,走上頂居高臨下看遠眺棕櫚樹林及阿特拉斯山脈,風景怡人。

我倆走到其中一間民房內,從峽窄的梯级一層一層向上走,每層空間位置不大,但明確分清楚用途,直至到達頂層,置有一個小平,可能古時住這房子的人晚上品茶觀星。

隨後慢步往上行,發現只有小部分售賣記念品商店營業,遊客亦不算多,可見疫情影響甚大,沒有遊客,商店受當其衝。

穆罕默德說,這裏似他兒時居住的房屋,勾起他童年的回憶。

下午回程沙漠,途中經過電視城,趁有時間入內參觀,有點可惜這裏吸引力不大,我倆拍了數彋相片便離開了。

2日1夜的旅行,雖然只是短暫離開沙漠,但有機出外透透氣,差差電,特別開心。

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

