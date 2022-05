【90後財務自由人@iM網欄】唔想財務自由變成負債纍纍！ 不能不知的投資定律

筆者有位長輩朋友, 2016年退休時,將一半以上身家槓桿買入恒大債券,貪圖高達9厘的每年利息。幾年過來,每年能夠透過利息收入支付日常開支。然而,去到2021年,恒大債券因為公司債務問題,貶值50%以上,長者朋友被即時斬倉,由財務自由變成負債纍纍。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

市場有效定律淺解

究竟這位長輩朋友忽略了甚麼?筆者認為是基礎,但是很多人忽視的投資理論「市場有效定律」:市場上流通的資訊,會有效率地反映在價格上。質素高的投資產品會吸引投資者,導致價格上升,回報率下跌。

若果市場絕對有效的話,即是說所有資訊都即時反映在價格上。當然,市場效率是有限度的,視乎市場參與者多少,資訊流通的程度,以及市場參與者的知識水平。隨着投資市場資訊愈來愈流通,投資者累積經驗,市場效率亦會愈來愈高,更加有效率地反映市場資訊。

便宜莫貪注意風險

明白市場有效定律之後,投資者便會知道,便宜的投資產品很多時都是有瑕疵,切勿表面看到回報率高便大注買入。恒大債券正是個好例子。為甚麼回報率這麼高?原因是市場上具備知識的投資者,知道恒大(03333)很大機會資不抵債,有破產風險,導致債券的需求低,以致回報率高。若果沒有投資知識,根本不知道背後的風險,便以為是良好的機會,就大錯特錯了。

慎思保證租金回報

筆者數年前有研究過海外房地產,有不少發展商也提供頭3年「保證租金回報」。當時筆者便思考,為甚麼這麼着數?根據市場有效定律,發展商需要提供這麼「優惠」的條款,很可能是因為樓盤本身缺乏吸引力及需求。後來想通了,發展商有可能將售價調高,便有「水位」提供所謂的「保證租金回報」。然而,是否真的有租客?過了3年之後,是否仍有租金收到?很可能是沒有。

認識市場有效定律之後,見到回報奇高的投資項目,便要認真問自己,為甚麼這麼便宜?投資項目是否有甚麼瑕疵?若果這麼着數,為甚麼價格這麼便宜?若果研究過後,仍然有信心,確信是其他投資者忽略了這個資產的利好因素,放大了不利因素,便可能是跑贏大市的投資機會了。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

