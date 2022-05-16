【90後財務自由人@iM網欄】唔想財務自由變成負債纍纍！ 不能不知的投資定律

筆者有位長輩朋友， 2016年退休時，將一半以上身家槓桿買入恒大債券，貪圖高達9厘的每年利息。幾年過來，每年能夠透過利息收入支付日常開支。然而，去到2021年，恒大債券因為公司債務問題，貶值50%以上，長者朋友被即時斬倉，由財務自由變成負債纍纍。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

市場有效定律淺解

究竟這位長輩朋友忽略了甚麼？筆者認為是基礎，但是很多人忽視的投資理論「市場有效定律」：市場上流通的資訊，會有效率地反映在價格上。質素高的投資產品會吸引投資者，導致價格上升，回報率下跌。

若果市場絕對有效的話，即是說所有資訊都即時反映在價格上。當然，市場效率是有限度的，視乎市場參與者多少，資訊流通的程度，以及市場參與者的知識水平。隨着投資市場資訊愈來愈流通，投資者累積經驗，市場效率亦會愈來愈高，更加有效率地反映市場資訊。

便宜莫貪注意風險

明白市場有效定律之後，投資者便會知道，便宜的投資產品很多時都是有瑕疵，切勿表面看到回報率高便大注買入。恒大債券正是個好例子。為甚麼回報率這麼高？原因是市場上具備知識的投資者，知道恒大（03333）很大機會資不抵債，有破產風險，導致債券的需求低，以致回報率高。若果沒有投資知識，根本不知道背後的風險，便以為是良好的機會，就大錯特錯了。

慎思保證租金回報

筆者數年前有研究過海外房地產，有不少發展商也提供頭3年「保證租金回報」。當時筆者便思考，為甚麼這麼着數？根據市場有效定律，發展商需要提供這麼「優惠」的條款，很可能是因為樓盤本身缺乏吸引力及需求。後來想通了，發展商有可能將售價調高，便有「水位」提供所謂的「保證租金回報」。然而，是否真的有租客？過了3年之後，是否仍有租金收到？很可能是沒有。

認識市場有效定律之後，見到回報奇高的投資項目，便要認真問自己，為甚麼這麼便宜？投資項目是否有甚麼瑕疵？若果這麼着數，為甚麼價格這麼便宜？若果研究過後，仍然有信心，確信是其他投資者忽略了這個資產的利好因素，放大了不利因素，便可能是跑贏大市的投資機會了。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

作者 _Ryan （陳懷恩）簡介：

90 後， 2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

更多 90 後財務自由人 @ Ryan 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！