【宏觀術數@iM網欄】擇新居 說玄空

或許是元運交替期間,近兩年問及遷居和選宅的朋友接踵而至,過往於文章亦分別有以風水角度從地區至坐向作簡述。玄空風水講的是時間和空間的互動關係,其中涉及的理論資訊量著實不少,更重要者須要「形理兼顧」,於實際操作時變化萬千,過份簡化恐以偏概全,擔心誤導不可不慎。故此,今期嘗試開始整合並列出一些重點,往後逐步深入討論玄空風水和天星計算擇居所居地的一些原則,談及的過往相關文章讀者們可自行翻看便可。

元運交替帶來世界滄桑變化不定,縱使疫情難免影響遷移,選擇或正考慮遷居或搬屋的朋友仍不減反增,情況似乎比上次七運末換八運初時猶有過之。當中有主要有幾種情況:一。移居外地;二。轉換居所房子;三。對風水特別對玄空飛星風水有認識的朋友考慮到元運交替可能面對的影響,如退氣、入囚或地運完結等。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

第一項移居外地,首要便得先考慮新移居地的未來興旺興否?會否容易有天災戰禍,長居發展是否合適,所謂「一方水土一方人」,山脈川河形勢對一地所蔭生出人物相當重要,就如香港雖為「彈丸之地」由於為南龍結穴匯處,蔭生成功商人領袖也屬不少。現值九運來臨城市自然以北方有水,南方有山為首選,選擇個別地區也以符合「零正」為要。大玄空飛水注重來水和祖山,正有「山管人丁水管財」之意。

第二項,於城市內選擇居所,實際山水佈局雖然較不明顯,可留意主要大路、交通樞紐和附近較高大的建築物,於都市內有時亦有類同山水之象。其中特別值得注意者為大路如流水,除了所在方位外,其「流向」也很重要的,是沖來,橫向流走無情,又或是環抱有情等各有不同。一般而言不利太接近車輛飛馳的大路,否則容易有「割腳煞」風險,

▲ 啟德發展計劃將成為行政和商業的中心,但其為填海地作住宅便有要考慮之處

另一個重點是表面固然重要,地勢和地質也不容勿視。最普及易明者如房子位於山上較主貴,但也易較獨立。相反,近海岸線或水流處平洋龍,又或填海得來之土地,土質較濕潤,甚或不夠厚重,一般利財利卻容易人丁流失或四散奔波。特別是「濕淫」地,利於商業多於長居,這些冷知識可能在選擇吉宅大有幫助。

對玄空風水有興趣的朋友都會很著意「坐向」,特別會關注元運轉換問題。當然,較簡單和穩妥方式是等九運2024年入運後落成房子,但亦有人會傾向買二樓房子八運落成,又或急於入伙者,情況會稍為複雜,個別坐向和房屋佈局會有不同好壞差別。

▲ 香港島大至坐南同北,先天格局易旺於九運。可留意維港兩岸新的高樓對風水的影響

其中較「大路」思維應當是先從八個方位的「零正」符合入手,以下元九運來說,向東、東南、北和西南四個方位,即坐方為南、西北、南和東北的房屋都會略為有利和平穩。

再細分到二十四個山向,去年曾介紹過幾個九運稍佳的山向。惟宜留意九運較特別者為依據玄空飛星是沒有「旺山旺向」(丁財兩旺)的房子,只有「雙星到山」和「雙星到向」的坐向,此中實有深意存在。一般人自然希望選擇雙星到向利財祿,如是,則宅前或大廈前不宜見急速流水或大河(大路),否則較多波折,此由於九紫星屬火,其性剛烈兇猛,不宜過份加強也。當然如果外巒頭欠佳,有時便算凶宅了。

作參考:

【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣

【宏觀術數@iM網欄】風水流年裝修換樓Q & A

【宏觀術數@iM網欄】八、九運交替間商業選擇 疫後重啟風水貼士

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

更多宏觀術數 @ 區日謙的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!