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【山地悠遊人生@iM網欄】知道明天會死，你會改變現在的生活嗎？

名人薈萃 08:02 2022/05/15

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旅途中碰到許多人，有些擦肩而過，有些深刻，有些人會改變我的想法，有些人啟發我的思維度。有一次在菲律賓乘坐一艘漁船出海浮潛，船上還有三名遊客，他們是好朋友，來自加拿大，但其中一位看來看去就像是菲律賓人，會說流利的菲律賓語，他一條腿裝了義肢，但活動自如，每次進水就像魚兒靈活，出水後兩臂一躍而起就跳上船，每次還幫忙拉我上船。他叫T，臉上充滿笑容，非常陽光氣息。當天晚上大家一起吃飯，他們約我第二天一起騎摩托車環島，相處兩天，深深被T的開朗樂觀性格吸引，他自信滿滿，眼睛閃亮亮的。


T跟他姐姐相差19歲，她媽媽在他姐姐五歲的時候，跟他爸爸離婚，媽媽帶著姐姐移居加拿大，然後跟一個加拿大人再婚。他的親生父親也已經再婚，到姐姐18歲生日，媽媽帶著姐姐回菲律賓見前夫，父母當天喝醉了，結果這對已經離異，並各自重組家庭的兩人發生了一夜情，媽媽回去加拿大後，發現懷了孩子，就是T。後父沒有馬上要求離婚，但表明無法接受T。媽媽把Ｔ帶回菲律賓給外婆撫養。T跟外婆感情要好。命運再次作弄T，在他10歲那年，媽媽跟後父離婚，然後把T接到加拿大生活，T 跟媽媽和姐姐很疏遠，他非常想念外婆。


T 喜歡小孩，長大後成為一名幼兒園老師，剛開始還能接受，可每天的工作就是對著一幫熊孩子，漸漸有一種被捆住的感覺，覺得這毫無出路，非常困惑，有時候一想到一生都要在幼稚園度過，就覺得窒息快受不了自己。
有一天，T騎著摩托車被一輛貨車撞倒，身體在公路上滑行，左腳跟地面擦撞，拖行了十幾米。在昏迷狀態下被送到醫院，雖然傷口進行了清理，但因為很多碎石深入皮肉，肌肉壞死，最終要把左腿截肢。

 

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯


當時T剛好25歲，醒來後痛不欲生，多次想自殺。醫護人員告訴他，裝義肢後就能活動自如，加上他年輕，很快就會康復。康復之後，T加入了殘疾人士籃球隊，還進入了加拿大國家隊，性格越來越開朗。此時T突然覺醒，他從此不用回幼兒園對著一幫哭鬧的孩子，拿到保險公司賠償，他就可以回菲律賓買地蓋房子，跟外婆一起生活。


T的原話：失去一條腿是他一生中最好的禮物，讓他醒悟，知道自己是誰，知道自己追求什麼，懂得及時行樂！

「人總是喜歡和自己對立，用眼前的痛苦來欺騙將來的希望，又用不屬于自己的將來，來欺騙眼前的痛苦，一切行為都自相矛盾和軟弱。在人世間只有災難是完整無缺的。」《驢皮記》

 

【溫股知新】內地傾力救市   做好資產配置

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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