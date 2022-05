【山地悠遊人生@iM網欄】知道明天會死，你會改變現在的生活嗎？

旅途中碰到許多人,有些擦肩而過,有些深刻,有些人會改變我的想法,有些人啟發我的思維度。有一次在菲律賓乘坐一艘漁船出海浮潛,船上還有三名遊客,他們是好朋友,來自加拿大,但其中一位看來看去就像是菲律賓人,會說流利的菲律賓語,他一條腿裝了義肢,但活動自如,每次進水就像魚兒靈活,出水後兩臂一躍而起就跳上船,每次還幫忙拉我上船。他叫T,臉上充滿笑容,非常陽光氣息。當天晚上大家一起吃飯,他們約我第二天一起騎摩托車環島,相處兩天,深深被T的開朗樂觀性格吸引,他自信滿滿,眼睛閃亮亮的。



T跟他姐姐相差19歲,她媽媽在他姐姐五歲的時候,跟他爸爸離婚,媽媽帶著姐姐移居加拿大,然後跟一個加拿大人再婚。他的親生父親也已經再婚,到姐姐18歲生日,媽媽帶著姐姐回菲律賓見前夫,父母當天喝醉了,結果這對已經離異,並各自重組家庭的兩人發生了一夜情,媽媽回去加拿大後,發現懷了孩子,就是T。後父沒有馬上要求離婚,但表明無法接受T。媽媽把T帶回菲律賓給外婆撫養。T跟外婆感情要好。命運再次作弄T,在他10歲那年,媽媽跟後父離婚,然後把T接到加拿大生活,T 跟媽媽和姐姐很疏遠,他非常想念外婆。



T 喜歡小孩,長大後成為一名幼兒園老師,剛開始還能接受,可每天的工作就是對著一幫熊孩子,漸漸有一種被捆住的感覺,覺得這毫無出路,非常困惑,有時候一想到一生都要在幼稚園度過,就覺得窒息快受不了自己。

有一天,T騎著摩托車被一輛貨車撞倒,身體在公路上滑行,左腳跟地面擦撞,拖行了十幾米。在昏迷狀態下被送到醫院,雖然傷口進行了清理,但因為很多碎石深入皮肉,肌肉壞死,最終要把左腿截肢。

當時T剛好25歲,醒來後痛不欲生,多次想自殺。醫護人員告訴他,裝義肢後就能活動自如,加上他年輕,很快就會康復。康復之後,T加入了殘疾人士籃球隊,還進入了加拿大國家隊,性格越來越開朗。此時T突然覺醒,他從此不用回幼兒園對著一幫哭鬧的孩子,拿到保險公司賠償,他就可以回菲律賓買地蓋房子,跟外婆一起生活。



T的原話:失去一條腿是他一生中最好的禮物,讓他醒悟,知道自己是誰,知道自己追求什麼,懂得及時行樂!



「人總是喜歡和自己對立,用眼前的痛苦來欺騙將來的希望,又用不屬于自己的將來,來欺騙眼前的痛苦,一切行為都自相矛盾和軟弱。在人世間只有災難是完整無缺的。」《驢皮記》

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

