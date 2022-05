【玄人‧峰語@iM網欄】戰爭，現已以不同方式開戰中了

上期提過,未來時間會有很多意想不到的「黑天鵝」出現,言猶在耳,虛擬貨幣急跌,連其一的穩定幣UST也脫勾暴插。很多朋友看完上期的內容,都紛紛問我用術數角度,可否算出還有什麼「黑天鵝」?而最大的「黑天鵝」,是否就是戰爭?坦白說,既然是「黑天鵝」,當然是沒路可捉,至於是否戰爭?我不妨跟大家探討這個問題。



之前我已講過,2017年開始,地運(兩片卦運)已入了九運,只是天運(三元九運)要到2024才正式交接,世運才正式完全進入九運。九運屬離火,其一特點是主戰爭,但隨著科技世代的進步,現在戰爭已不需要真鎗實彈,可以以不同形式出現,包括貿易戰爭、網絡戰、科技戰及貨幣戰。如果以這宏觀定義,我們其實已在打緊仗了。當然,大家會認為,這些戰爭偶有發生,不是九運專利,但如果大家有留意,過去時間這類戰爭,時間較短,而且在意識形態上亦只是為利益,取得既得利益後,大家都會收手。

然而,這幾年發生的事情,意識形態上明顯有所改變,有點要取締及想滅絕對方的感覺,所以即使不是打熱戰,但戰爭的味道卻非常濃厚,而這就是受九運氣牆所影響。就以俄烏戰事為例,很多人會用當年美國打伊拉克的戰事去比較,最多打幾個月。但事實上,今次戰爭已不是兩國問題,是世界兩大陣勢對決的升級,而邊談邊打的情況會持續。早在月前,我也曾經起了一課「六壬課」,課體為「環迴課」,簡單而言是老鼠追著自己的尾巴圍圈走,意思即使俗語說「無限LOOP」。即使日後停火,事件會繼續發酵影響著大局。



另一方面,另一場戰事是中美貿易戰的延續。表面上,美國聯儲局加息是為了壓押通脹,因而令美元急升,但傻的都知道,美國背後原因是為了什麼。事實上,美元從來是美國最強的循航導彈,當年日本經濟被搞殘、97亞洲金融風暴、南美拉丁美洲金融風暴,都是一次的美元大型進退潮的結果,而幾次效果都非常成功。今日美元再升,人民幣回吐,令人行不能減息去刺激經濟,是一種中美貿易戰外的暗戰。殊不知一個新冠疫情,令中國封城,因而順勢中國閉環管理,順勢減少出口去美國,戰中有戰。因此,大家都要明白,在新遊戲規則及世運交接的動盪環境下,姑勿論誰對誰錯,我們都要過著像準備打仗的生活。

當然,有人認為中國變相鎖國行徑不利國情發展,但歷史告訴我們,大開中門的都是不得善終,所以,在迫於無奈下用這方法打防守,也未必是壞事。上期的我建議大家轁光養晦,今日已從國家層面對睇現,大家明白嗎?

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

