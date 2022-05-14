【玄人‧峰語@iM網欄】戰爭，現已以不同方式開戰中了

上期提過，未來時間會有很多意想不到的「黑天鵝」出現，言猶在耳，虛擬貨幣急跌，連其一的穩定幣UST也脫勾暴插。很多朋友看完上期的內容，都紛紛問我用術數角度，可否算出還有什麼「黑天鵝」？而最大的「黑天鵝」，是否就是戰爭？坦白說，既然是「黑天鵝」，當然是沒路可捉，至於是否戰爭？我不妨跟大家探討這個問題。



之前我已講過，2017年開始，地運(兩片卦運)已入了九運，只是天運(三元九運)要到2024才正式交接，世運才正式完全進入九運。九運屬離火，其一特點是主戰爭，但隨著科技世代的進步，現在戰爭已不需要真鎗實彈，可以以不同形式出現，包括貿易戰爭、網絡戰、科技戰及貨幣戰。如果以這宏觀定義，我們其實已在打緊仗了。當然，大家會認為，這些戰爭偶有發生，不是九運專利，但如果大家有留意，過去時間這類戰爭，時間較短，而且在意識形態上亦只是為利益，取得既得利益後，大家都會收手。

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然而，這幾年發生的事情，意識形態上明顯有所改變，有點要取締及想滅絕對方的感覺，所以即使不是打熱戰，但戰爭的味道卻非常濃厚，而這就是受九運氣牆所影響。就以俄烏戰事為例，很多人會用當年美國打伊拉克的戰事去比較，最多打幾個月。但事實上，今次戰爭已不是兩國問題，是世界兩大陣勢對決的升級，而邊談邊打的情況會持續。早在月前，我也曾經起了一課「六壬課」，課體為「環迴課」，簡單而言是老鼠追著自己的尾巴圍圈走，意思即使俗語說「無限LOOP」。即使日後停火，事件會繼續發酵影響著大局。



另一方面，另一場戰事是中美貿易戰的延續。表面上，美國聯儲局加息是為了壓押通脹，因而令美元急升，但傻的都知道，美國背後原因是為了什麼。事實上，美元從來是美國最強的循航導彈，當年日本經濟被搞殘、97亞洲金融風暴、南美拉丁美洲金融風暴，都是一次的美元大型進退潮的結果，而幾次效果都非常成功。今日美元再升，人民幣回吐，令人行不能減息去刺激經濟，是一種中美貿易戰外的暗戰。殊不知一個新冠疫情，令中國封城，因而順勢中國閉環管理，順勢減少出口去美國，戰中有戰。因此，大家都要明白，在新遊戲規則及世運交接的動盪環境下，姑勿論誰對誰錯，我們都要過著像準備打仗的生活。

當然，有人認為中國變相鎖國行徑不利國情發展，但歷史告訴我們，大開中門的都是不得善終，所以，在迫於無奈下用這方法打防守，也未必是壞事。上期的我建議大家轁光養晦，今日已從國家層面對睇現，大家明白嗎?

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作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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