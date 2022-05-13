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【公共交通】電車公司去年虧蝕300萬申請加價 成人票價加4毫至3元 加幅超過1成

理財智慧 18:38 2022/05/13

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繼的士之後，再由公共交通工具申請加價。根據運輸署最新向立法會提交的文件顯示，電車公司向政府申請加價，12歲以上的成人票價由2.6元加4毫至3元，3至11歲的小童票價由1.3元加2毫至1.5元，兩者增幅達15.3%；至於長者就由1.2元加1毫至1.3元，增幅為8%；月票方面由220元增加至260元，增幅達18%；至於4日無限坐的遊客票就建議取消。

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政府將聽取立法會和交諮會意見，之後會交由行政會議考慮；如獲行政會議批准，會在刊憲後1個月開始生效，再提交立法會進行「先訂立、後審議」的程序。

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電車公司對上一次加價是4年前。公司表示，鐵路網絡擴展，政府推出2元乘車優惠，加上疫情，前年電車的平均每日乘客量和車費收入都按年下跌2成4，雖然去年上升1成6，但未回復疫情前水平；而公司進一步增加廣告收入的空間有限，營運成本亦正上升，令電車公司轉盈為虧，去年就錄得300萬元虧損。電車公司形容當前財政困難，如果無「保就業計劃」的補貼，公司將難以持續營運，因此需要加價維持營運能力和穩定服務。

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責任編輯：嚴浩文

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