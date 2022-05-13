【港元定期存款】港元定存最高2.3厘　穩賺逾兩萬元利息

▲ 本港持續走錢，令發鈔行及虛擬銀行等鬥加港元定期存款息，冀填補缺口。

本港終現走資，須金管局入市接錢，令港銀爭相搶錢，全周合共有8間大小銀行鬥加港元定期存款。單以這兩天計，竟多達7行輪流出擊，正因自昨天（12日）起，港滙觸及7.85的弱方兌換保證範圍、局方頻出手，而今天（13日）追趕加息快車有小米（01810）旗下虛擬銀行、天星（AirStar）、及眾安（ZA Bank）。

但不及昨天矚目，因兩間發鈔行罕有搶存，中銀香港（02388）推半年特惠息享1.3厘、渣打香港（02888）更全面加息，而創興（01111）及平安壹賬通（PAOB）皆調高短存、以及交銀香港加中長息。

計及本周二（11日）大新（02356）已加息，致令5月踏入第2周，8行一面倒猛加。



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正因發鈔行也加入戰團搶息，市料中小行被迫跟加，令加息搶存戰升級，主因有2，分別為︰1、窺伺零售綠債（新上市編號︰04252）的向隅資金，下周二（17日）開始退款，冀搶攻這涉資約129億元的商機。2、防守族擔心股滙雙殺，熱錢急覓避風港，遂令大小行力吸避險游資。

雖然多行加息，但暫未見有破頂息，令本周的高息榜僅稍變。先說半年期，中銀香港新推6個月年息享1.3厘，續問鼎同期第2大高息王，緊接東亞（00023）及富邦的1.5厘之後。

1年期方面，交銀香港加0.2厘、至1.7厘，遂重返季軍；而渣打新推1年有1.5厘，亦位列第4。

眾虛銀中，本周暫只得工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛銀、富融（Fusion Bank）仍忍手，未因競敵猛加息而作突擊。

反觀，平安（02318）牽頭的虛銀、平安壹賬通（PAOB），更一周兩連加，當中4個月年息累升0.58厘，新息率至1.38厘。同樣，另一虛銀亦推特別存期的年息，TOM集團（02383）有份的虛銀、匯立（WeLaB Bank），今天新推8個月年息享1.5厘。

另方面，綠債已於上周五（6日）截止認購，據政府的初步統計，接獲約328.8億元認購額，若扣除上限200億元的發行額，即大約有128.8億元的退還資金，料於下周二開始向捧場客退還餘額。信銀國際今天為綠債退款提供優惠，最高享儲蓄年利率4.38厘，須先參加大富翁存款計劃。

此外，總覽現時各存期的高息榜，7天年息以集友的5.8厘膺高息王、1個月是滙豐（HSBC）5厘居首。而3個月年息由眾安的6.8厘稱霸。1年期呈雙冠，招商永隆及富邦齊報2.1厘。兩年以招商永隆的2.3厘稱王，如以門檻50萬元計，全期賺息2.3萬元。

那邊廂，虛銀輪流發功搶港元定存，但渣打香港牽頭的虛銀、Mox卻另有谷客煞食招，就是夥拍CSL等，合資格客戶獲優先訂購Mirror於7月舉行的演唱會飛，市料或可吸引不少「鏡粉」上客。另方面，花旗卻另闢戰綫，全新客戶有機享活期息4.8厘的儲蓄年利率，但須附帶條件。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

