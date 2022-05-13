Adidas內衣廣告裸胸照太多人投訴 英國禁刊登

運動品牌Adidas今年2月推出女性運動內衣廣告，展示一系列女性完全裸露乳房的照片。英國廣告標準局指已接獲24宗與廣告有關的投訴，周三（12日）指廣告照片不適合在兒童看到的媒體上展示，禁止Adidas再刊登有關廣告。

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Adidas今年2月在社交媒體及貼海報展示62名女性裸露乳房的照片，僅用後期加工方式遮蓋乳頭部分。外界對Adidas此宣傳女性運動內衣做法褒貶不一。

部分網民讚揚Adidas的廣告大膽創新，也有部分女性網民認為廣告展示胸部但沒有出現運動内衣，感到過於露骨。

英國廣告標準局（Advertising Standards Authority， ASA）周三表示，共接獲24宗與Adidas廣告相關投訴。投訴者主要認為廣告無必要展示女性裸露畫面，有以性角度來物化女性之嫌，亦有人質疑是否適合在兒童可看到的地方展示廣告。

ASA裁定兩項投訴均成立。當局不認為廣告描繪女性的方式露骨或有物化成份，但認同廣告集中展示裸露乳房，宣傳運動內衣的篇幅較小，僅在附帶的文字提及內衣。

ASA指由於廣告包含明顯裸露內容，認為Adidas需仔細定位，避免對兒童等非目標群體造成冒犯。ASA下令禁止Adidas在社交媒體展示有關廣告。

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Adidas周四（13日）回應指，廣告為呈現不同胸部形狀及尺寸，帶出穿著合適自己的運動內衣的信息。Adidas稱ASA的裁決，是針對向非目標群體使用此廣告素材，並不是反對背後的創意及信息。

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責任編輯：郭麗明