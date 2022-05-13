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【社交平台】Twitter盤前重挫18%　Elon Musk稱暫緩收購

環球政經 18:33 2022/05/13

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特斯拉（Tesla，TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前提出以440億美元收購Twitter（美：TWTR）。但他卻在周五（13日）宣布暫緩收購行動，因需等待更多數據來證實Twitter用戶中，垃圾郵件和虛假賬戶佔比不到5%。

Elon Musk周五在Twitter上轉發一篇《路透社》的報道，報道稱Twitter估計垃圾郵件和虛假賬戶在用戶中的佔比不到5%。他表示，「Twitter的收購暫時擱置，因為要等待詳細數據來證明整體用戶中，垃圾郵件賬戶／虛假賬戶佔比不到5%。」

消息發布後，Twitter股價盤前下跌18.70%，而Tesla則上漲5.07%。 

【延伸閱讀】 高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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美股 收購 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

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