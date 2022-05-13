【社交平台】Twitter盤前重挫18%　Elon Musk稱暫緩收購

特斯拉（Tesla，TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前提出以440億美元收購Twitter（美：TWTR）。但他卻在周五（13日）宣布暫緩收購行動，因需等待更多數據來證實Twitter用戶中，垃圾郵件和虛假賬戶佔比不到5%。

Elon Musk周五在Twitter上轉發一篇《路透社》的報道，報道稱Twitter估計垃圾郵件和虛假賬戶在用戶中的佔比不到5%。他表示，「Twitter的收購暫時擱置，因為要等待詳細數據來證明整體用戶中，垃圾郵件賬戶／虛假賬戶佔比不到5%。」

消息發布後，Twitter股價盤前下跌18.70%，而Tesla則上漲5.07%。

【延伸閱讀】 高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

同場加映：【iM會客室】5月「理財月」: 「年輕人理財」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠