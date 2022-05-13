【疫後旅遊】報告：上月Trip.com亞太區總訂單數按年增54%　顯示4月往後加快旅遊復甦

Trip.com的數據顯示，隨著亞太地區旅行限制逐步放寬，預訂數量明顯增加。儘管每個亞洲旅遊市場的復甦情況有所不同，但隨著越來越多國家放寬旅遊限制及重開邊境，旅遊業出現令人鼓舞的反彈跡像。

亞太旅行協會近期發表的報告表示，旅遊需求在逐漸回復到正常增長率之前，於近期錄得峰值，故預測亞洲區的國際旅客人數將在2022年至2023年間增長 100%，而此預測亦與攜程集團的最新數據吻合。從4月1日至5月5日，Trip.com在亞太區的總訂單數量，按年增長 54%，較3月份的22%有顯著增加。

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攜程集團的最新數據分析顯示，旅遊消費者信心正在逐步回升，而多個亞洲市場近期的預訂數量更有大幅增長。以香港的情況而言，預料本地旅遊團恢復營運。

攜程集團數據顯示，Trip.com香港站4月本地住宿預訂數量，按年增長 6%，呈現出令人欣喜的的市場復甦跡象。由於社交距離和航班禁飛等旅行限制進一步放寬， 4月底Trip.com 其獨立訪客和產品訂單數量（包括本地和國際），較2月香港受疫情嚴重打擊之時，增加接近一倍。

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此外，被禁止入境逾2年的非香港居民，亦可於5月再次進入香港，屆時除宅度假的人數預期增加外，估計入境旅客人數亦會逐步上升。此外，香港政府積極鼓勵和促進本地消費，此舉亦惠及旅遊行業。

攜程集團關於亞洲市場現況的數據顯示，用戶的興趣和預訂數量都在增加，而且消費者的信心也在提升，情況令人鼓舞。攜程集團旗下品牌Skyscanner的一份報告顯示，隨著夏季來臨，一眾國際旅客願意花費更多的金錢，探索更遠的地方，以彌補疫情期間缺乏外遊的遺憾，廣大旅客已提前考慮在旺季到亞太地區度假。

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