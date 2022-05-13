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【阿里巴巴】阿里巴巴5月26日公布年度業績　料將列入「預定摘牌名單」

股市 17:38 2022/05/13

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【阿里巴巴】阿里巴巴5月26日公布年度業績　料將列入「預定摘牌名單」

阿里巴巴 （09988） 公布，將於5月25日（周三）舉行董事會會議，批准3月底季度和財政年度未經審核業績和業績公告等議案，阿里巴巴會於5月26日（周四）公布業績。值得注意，美國證交會SEC近月點名逾百家中概股，將其列入「預定摘牌名單」，但未有點名阿里巴巴，主要由於阿里巴巴未發表年報，SEC未評估能否查閱其核數師審計工作。

前一批中概股於3月公布全年業績後，在4月、5月陸續被SEC列入名單。若中國、美國審計監管當局在未來一個月無突破進展，阿里巴巴發布年報後，恐難避開被SEC點名。

按美國《外國公司問責法案》，若企業連續3年無法遵守當地審計監管要求，將須從美國交易所退市。

在阿里巴巴公布業績，京東 （09618） 、騰訊 （00700） 和小米 （01810） 三家主要中資科企，將於下周二至周四公布季績。

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港股 美股 審計 中國概念股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988）

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【ET講股通】梁耀康：4方向博短彈（附tiime code）（第二版︰加入文字內容）

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