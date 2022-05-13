【談保說道】醫保理賠爭取有據 中型大型手術大不同 獲賠款項差距可達3至4萬

社會老齡化，每個人身邊免不了有長者需要照顧，而長是指，年屆80、90歲的高齡人士，而照顧他們的也是已屆60、70歲的「初級長者」。朋友打趣道，剛剛進身「兩蚊雞」族，退下火綫！接踵而至的，就是要頻頻陪伴年長的父母，出入醫生的診所和醫院。這些中產人士，當年開展人生的時候，以為自己和家人特別是長輩，投保了一些實用的醫療保險，這些醫療保險為了保持保險費於可承擔的合理水平，年屆65歲的受保人，他們的住院及手術基本保障，將會受限於每年可賠償上限20萬元，再配合額外醫療附加保障每年約12、13萬元，這樣的組合，可應付的住院和手術費用，大約30萬元時，覆蓋率可達到八成以上，65歲的保費每年只是14,000元。

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手術分為4大等級

懂得妥善結合公私營醫療系統，應用在任何長手尾的健康問題是遊刃有餘！在出現一些徵狀時，需要盡快診斷，既可以迴避公營醫療系統冗長的排期，盡快進行醫療需要的檢查程序，好能提供足夠醫學資料，給主診醫生判斷診治。住院和手術的開支若在30萬元以下，那麼這個保險就可以迅速地，提供足夠金錢資源去應付開支，若出現病情乃複雜情況，牽涉30萬元以上的醫療開支的非同小可手術級數，有需要長期治療，可再轉介回公營醫療系統，屆時透過「醫健通」，公私營系統的一切醫療紀錄均可一覽無遺。

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這裏也需要懂得如何善用醫療保險和整個公私營醫療系統。因為這一類基本和實用的醫療保險，並非那些每年上限數百萬或過千萬元，給住院和手術期間一切的醫療相關開支，全數賠償的那一類。基本住院和手術每一項的開支，均有每年上限，尤其是手術費，均會給界定為：複雜、大型、中型和小型手術。每個等級的手術均有其賠償上限，至於去判定這些手術等級可得賠償，是否合乎實際需要，我們可以瀏覽醫管局網站、私家醫療服務收費的網頁，從中可查看各類型手術的定價，只要你能夠從主診醫生取得手術的名稱，便可以從這網頁，去判定到底醫生給你的開價是否合理。

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理賠金額傾向保守

另一關鍵就是醫療保險公司的理賠部人員，判定已進行的手術是哪一水平，舉例以一個介乎中型和大型手術之間的醫療程序，獲得賠償的款項總共的差距可以達到3至4萬元！作為保險公司理賠部的職員，他們傾向保守，理賠原則按「醫療需要」，以最低可行水平為準，這基本上是保障病者，避免不必要的治療程序，可是當所進行的手術看起來介乎中型和大型之間的手術，該怎樣判斷呢？筆者可以告訴你，理賠部的職員必然將其界定為中型手術，那就可以為公司省回3至4萬元賠償。

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香港的醫療保險公司乃私營機構，作為投保人或受保人身旁的家人，需具備議價能力去判斷醫療需要和開支是否合理，獲得賠償計算資料時必需細心評估保險公司理賠所羅列的細節，作為消費者和投保人，這是閣下自己的權益，千萬不要掉以輕心，要據理力爭。經一事長一智，在現實生活中乃累積生活智慧的過程，成為一位智仁勇的長者:智者不惑、仁者不屈、勇者不懼，在應付健康醫療與保險的事情上的細節，其實是值得細味的人生哲理，每一天都是賜予！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第759期《談保說道》

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記者：鄭日棱