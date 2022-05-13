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美國對烏克蘭3120億援助受阻 1參議員表明反對

環球政治 17:45 2022/05/13

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美國國會眾議院已通過對烏克蘭400億美元（約3,120億港元）援助法案，轉交參議院審議。參議院兩黨就法案大致取得共識，但共和黨參議員保羅表明反對，要求加入條款派員監督在烏克蘭的支出，法案料仍需數日才能正式表決。

G7開會研究破俄軍封鎖 助烏克蘭出口2500萬噸糧食 【下一頁】

美國早前向烏克蘭提供的資金等援助，料最遲下周四（19日）就會用完。因此拜登（Joe Biden）政府尋求國會批准向烏克蘭再提供400億美元的援助。

眾院周二（10日）以368票贊成、57票反對的票數通過法案，移交參院審議。參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）均呼籲議員迅速迅速通過法案。

但共和黨肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）表示國會在兩個月内已審議第二份援助烏克蘭的支出法案，而且今次援助規模大3倍。

他反對快速通過法案，要求加入條款設監察長負責監督在烏克蘭的款項支出。

由於參議院所有議員未一致同意立即表決議案，舒默將法案初步程序在下周一（16日）下午進行，以推動法案在下周加快通過。

聯合國人權理事會通過 調查俄軍在烏涉濫暴指控 【下一頁】

舒默指美國對烏克蘭一攬子計劃援助已經準備就緒，強調絕大多數參議員都希望通過法案。舒默表示如果保羅不計後果堅持要求，也只能單槍匹馬拖延烏克蘭急需的援助。

麥康奈爾則表示烏克蘭並無要求美國打這場戰爭，而只是要求他們所需資源來保護國家免受入侵，強調烏克蘭目前急需援助。

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責任編輯：鄭錦玲

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