中西經濟各存隱憂　低配股債伺機而動 

西方通脹持續高企，迫使歐美央行取態偏鷹，流動性趨緊的預期，加劇市場對歐美經濟前景的憂慮。中國內地雖未見通脹壓力，卻受到疫情衝擊，抗疫措施為經濟增長帶來不確定性。中西經濟各存隱憂下，暫將投資組合內的股債比重調至低配水平，可提升防守力應對波動市，並放眼長線伺機而動。

美國聯儲局於5月份議息會議一如市場預期加息半厘，將聯邦基金利率目標區間調升至介乎0.75厘至1厘，同時宣佈由6月份起開始縮表，初期每月縮表475億美元，3個月內縮表規模將逐步擴大至每月950億美元，主席鮑威爾會後言論亦聚焦於通脹風險，可預視局方將維持偏鷹立場，推進結合量化緊縮（QT）的前置型加息週期，以抗擊通脹。

然而，局方的積極加息及縮表行動，或導致流動性顯著收緊，難免會對個人消費及企業投資信心構成壓力，更有可能進一步推升市場對美國經濟增長放緩的憂慮情緒。因此，我們預期聯儲局為了於遏止高通脹及保持經濟增長間取得平衡，今年全年的加息幅度將較市場預期溫和，估計到2022年底聯邦基金利率將不高於2%，並料縮表將逐步取代加息，於「收水」行動中成為主角。

近期歐洲央行的貨幣政策取態亦開始跟隨聯儲局轉鷹，儘管歐洲經濟直接受俄烏戰事衝擊，要保持經濟增長所面對的挑戰遠較美國嚴峻，但能源格價飇升加劇通脹，以及聯儲局相對進取的加息行動，均令歐央行面臨愈來愈大的加息壓力。我們原預期歐央行今年年底至明年年初方開始加息，惟目前環境或迫使歐央行設法提早於今年7月首次加息。

不過，歐央行的鷹派取態有機會在今年年內軟化。鑑於俄烏局勢對歐元區的影響，將於今年稍後時間逐步浮現，倘區內經濟步入衰退風險增加，屆時歐央行的立場將不得不再由鷹轉鴿。

中國內地方面，雖未如歐美般受困於高通脹，地緣政治因素影響亦較輕微，但中國經濟亦有其自身的難題。近月中國多個地區疫情相繼反覆，相關的防疫封鎖措施為經濟增長帶來變數。這些不確定性，或阻礙中國實現全年經濟增長5.5%的目標。新一波疫情引發的最壞時刻似乎已過，我們預期在經濟增長減慢的壓力下，中國政策將更趨寬鬆，相對於再推貨幣寬鬆政策，相信當局更傾向於先行加大基建投資力度。目前我們的基本情景預測為，中國全年經濟錄接近5%增長。

總括而言，無論是歐、美，還是中國經濟均各自面對不同挑戰，潛在隱憂將使環球投資市場變得更為波動，因此現階段我們對風險資產維持審慎的看法，暫時將投資組合內的股債比重調整至偏低的配置水平，將有助投資者持盈保泰。