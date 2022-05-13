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【內銀動向】銀保監會同人行研究推特定養老儲蓄業務　試點擬由四大內銀擔旗

宏觀解讀 17:09 2022/05/13

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內地《證券時報》報道引述銀保監會有關部門負責人表示，銀保監會正在會同人民銀行研究推出特定養老儲蓄業務試點，初步擬由工 （01398） 、農 （01288） 、中 （03988） 、建 （00939） 四家大型銀行在部分城市開展試點，單家銀行試點規模初步考慮為100億元人民幣，試點期限暫定一年。

報道指，特定養老儲蓄業務兼顧普惠性和養老性，產品期限長、收益穩定，本息有保障，可滿足低風險偏好居民的養老需求。特定養老儲蓄產品包括整存整取、零存整取和整存零取三種類型，產品期限分為5年、10年、15年和20年四檔。

銀保監：引導各大行今年內制定好降撥備覆蓋率工作

另外，銀保監會相關負責人表示，按照國務院常務會議要求，幾家大型銀行正着手降低撥備覆蓋率的準備工作，銀保監會引導各大行在今年內，按照有序降低的要求制定好降低撥備覆蓋率的工作安排和措施。此外，撥備的降低要結合不良貸款處置工作，消化存量風險，以騰出更多資源支持實體經濟發展。

相關文章：

【一行兩會】銀保監會鼓勵內銀降撥備覆蓋率　引導保險機構配置權益類資產
【金融安全網】內地銀保監會研設金融穩定保障基金　用於具系統性隱患的重大風險處置

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