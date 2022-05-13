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持貨近半世紀　北角雲景台劈價200萬沽　長情業主勁賺超過74倍

股樓投資 17:40 2022/05/13

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近日股市波動，加上2,000萬元以上的單位未能受惠「財爺Plan」，所以該類價位單位交投受壓。中原地產陳家鴻說，北角雲景台AB座低層A室，實用面積1,063平方呎，三房套連工人套房間隔，景觀開揚，原叫價2,250萬元放盤，終減價200萬元，以2,050萬元易手，實用呎價19,285元，成交價重返至2017年水平。 

資料顯示，原業主於1976年以27.1萬元買入單位，持貨46年，現帳面獲利2,022.9萬元，物業期內升值超過74倍。 

雲景台位於北角半山雲景道38號，早於1975年入伙，建有5座，提供280個單位，實用面積由1,063平方呎起，至最大1,065平方呎。

延伸閱讀 【有相睇】貝沙灣奢華洋房遭接管放售　市值最少2.6億　據報原由佳兆業郭氏家族持有【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 雲景台 中原地產

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