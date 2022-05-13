持貨近半世紀　北角雲景台劈價200萬沽　長情業主勁賺超過74倍

近日股市波動，加上2,000萬元以上的單位未能受惠「財爺Plan」，所以該類價位單位交投受壓。中原地產陳家鴻說，北角雲景台AB座低層A室，實用面積1,063平方呎，三房套連工人套房間隔，景觀開揚，原叫價2,250萬元放盤，終減價200萬元，以2,050萬元易手，實用呎價19,285元，成交價重返至2017年水平。

資料顯示，原業主於1976年以27.1萬元買入單位，持貨46年，現帳面獲利2,022.9萬元，物業期內升值超過74倍。

雲景台位於北角半山雲景道38號，早於1975年入伙，建有5座，提供280個單位，實用面積由1,063平方呎起，至最大1,065平方呎。

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