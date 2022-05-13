錦上路站柏瓏II首批168伙　一房624.9萬起入場　折實平均呎價17,898元

由信置、嘉華、中國海外合作發展錦上路站柏瓏II公布首張價單，折實最平入場價由624.9萬元起。整批單位較柏瓏I稍為提價，但平均呎價仍處於1.7萬元水平。

柏瓏II首批單位涉及168伙，涵蓋29伙一房、107伙兩房、26伙三房及6伙四房間隔，實用面積由352至974平方呎不等，價單定價由744萬至2,104.2萬元，價單呎價介乎19,807至23,294元；扣除最高16%折扣優惠後，整批折實售價由624.96萬元起，至最貴1,767.52萬元，折實呎價則由16,638至19,567元，平均呎價為17,898元。信和置業營業部集團聯席董事田兆源形容是次開價為「驚喜價」，較市價有兩成折讓，有約九成單位售價低於1,000萬元，料可吸引年輕買家入市。

是批入場單位為柏瓏II第1座1樓B8室，實用面積352平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，折實價624.96萬元，折實呎價則為17,755元。而呎價最平單位則為7座1樓B7室，實用面積445平方呎，兩房間隔，折實價740.37萬元，折實呎價16,638元。

翻查紀錄，項目第一期柏瓏I首張價單推出168伙，折實價由607.9萬元起，折實呎價16,008至19,004元，平均呎價則約17,608萬元，是次柏瓏II較一期開價稍高約1.6%。根據中原地產數據，鐵路沿線的二手屋苑，如元朗Grand YOHO及YOHO Midtown，近期平均成交呎價分別約為18,800元及18,600元，即柏瓏II開價較其有約3.8%至4.8%折讓。

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