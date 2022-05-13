【Tesla】充電過熱致屏幕死機　Tesla緊急回收近13萬部車輛

▲ 美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）於網站發出公告，指Tesla部分採用Ryzen芯片的車型，車內屏幕會出現過熱死機的情況。（法新社資料圖片）

馬斯克（Elon Musk）創辦的汽車品牌Tesla一直也是電動車界龍頭。惟近日，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）於網站發出公告，指Tesla部分採用Ryzen芯片的車型，車內屏幕會出現過熱死機的情況，要求Tesla進行回收，預計受影響車輛數接近13萬部。

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據外媒《PC Gamer》報道，部分採用了Ryzen芯片的Model S、Model X、Model 3及Model Y的車輛，在準備充電及快速充電時，車內屏幕出現過熱死機的情形。NHTSA解釋，當車輛準備充電及快速充電時，車內製冷系統的運行能力將轉移到電池及電池管理系統上，芯片難以負荷該操作，導致車內屏幕出現過熱死機的情形。據悉，在美國共有13萬部車輛受影響而需召回維修。

免費更新軟件 解決過熱問題

Tesla出品的電動汽車主要靠車內的屏幕控制和設定各種功能，而屏幕過熱死機或會導致車身鏡頭影像延遲和造成車內便利性配備失效。因此Tesla承諾將免費透過OTA軟件更新，解決溫度過高的問題。

但有部分Model 3車主在更新後發現，車輛續航力出現下降的情況，平均降幅達 2.4%。對此，Tesla並沒有公開回應。

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責任編輯：文睿

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