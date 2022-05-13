【網上購物】全新yuu to me網購平台上線 最快一小時送貨上門

作為香港最大型的顧客獎賞計劃，yuu一直廣受香港消費者歡迎， DFI 零售集團更於近日宣布推出網購平台「yuu to me」，服務涵蓋集團旗下惠康、Market Place、7-11便利店等多個商戶，涉及產品多達3萬件；最快1小時送至府上。

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【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

全新平台主打「一站式購物」以及「「快捷送貨」的服務，現有400萬名yuu會員會員只需更新yuu 應用程式即可使用服務。yuu to me連結惠康、Market Place 及7-Eleven 等150多家實體店，遍布香港多區。yuu會員每消費1元即可賺取 1 yuu積分，會員亦可將恆生 enJoy 卡與 yuu 帳戶連結，在yuu的零售和餐飲夥伴消費，以賺取3倍或4倍yuu積分。

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【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

DFI Digital 行政總裁王嘉倫表示：「yuu to me 是 DFI 零售集團數碼轉型的另一個重要里程碑，我們將繼續提升我們在不同領域的 O2O 體驗。我們的顧客數據分析顯示， 『值得信賴的品牌』、『新鮮度』和『便利性』是促使顧客網購的三大理由。 為了更滿足顧客的需求，我們將繼續與值得信賴的合作夥伴一起擴展 yuu 的網絡，以前所未有的便利性提供最新鮮的商品，讓會員可以隨時隨地享受購物。」

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記者：鄭日棱