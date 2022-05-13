【中國經濟】中國4月新增人民幣貸款6454億　較預期數值少8846億

▲ 【中國經濟】中國4月新增人民幣貸款6454億 遠遜預期

中國人民銀行公布4月份多項金融統計數據，當中4月份新增人民幣貸款6454億元（人民幣，下同），遠遜市場預期。市場預期內地4月新增人民幣貸款可達15300億元，而3月份新增人民幣貸款數為31300億元。

此外，中國4月份社會融資規模增量為9,102億元，預期未22,000億元，前值為46500億元。中國4月份貨幣供應M2按年增長10.5%，預期未9.9%，3月尾9.7%。

中國人民銀行有關負責人表示，近期，疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。不過，中國發展有諸多戰略性有利條件，經濟體量大、迴旋餘地廣，具有強大韌性和超大規模市場，長期向好的基本面不會改變。

該負責人表示，下一階段，人民銀行將按照黨中央、國務院決策部署，將穩增長放在更加突出的位置，加大穩健貨幣政策的實施力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加快落實已出台的政策措施，積極主動謀劃增量政策工具，支持經濟運行在合理區間。

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