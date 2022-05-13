【太空旅行】Blue Origin太空船門票以逾6千萬售出　將轉贈紐約教師上太空

▲ 據《彭博社》報道，是次拍賣的為藍色起源（Blue Origin）太空船新雪帕德火箭（New Shepard）其中一個座位。

太空旅行近年成為熱話，其中由Jeff Bezos創辦的藍色起源（Blue Origin），早前為太空船門票進行拍賣，最終以800萬美元（約6,280萬港元）售出。然而，中標者卻將門票轉贈給紐約市教師，讓其體驗太空旅行。目前飛行時間仍未確定，藍色起源預計會在2023上半年出發。

【太空生命】科學家首次在月球泥土 成功培育植物



據《彭博社》報道，是次拍賣的為藍色起源（Blue Origin）太空船新雪帕德火箭（New Shepard）其中一個座位。中標者為金融服務公司Citadel創辦人、億萬富翁Ken Griffin，以800萬美元（約6,280萬港元）投得門票。



座位曾以2億售出



新雪帕德火箭並非首次公開拍賣座位，早在2021年6月其中一個座位就以2,800萬美元（約2.1億港元）售出，不過神祕買家並未乘坐，而是讓給18歲的Oliver Daemen。



新雪帕德火箭只能運截幾名乘客飛至距離地球100公里的近地次軌道飛行，飛行時間通常只有十幾分鐘，乘客將體驗到幾分鐘的失重狀態，並可從窗戶看到一點太空。

【航天科技】亞馬遜、SpaceX獲NASA太空通訊合約 促進太空商業活動

【太空科技】科幻片不再科幻 NASA以全像投影技術為太空人診症

責任編輯：廖淑瑩



《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：