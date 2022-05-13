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【香港GDP】港府降全年經濟增長目標到1%至2%　原預測增長2%至3.5%

宏觀解讀 16:50 2022/05/13

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【香港GDP】港府降全年經濟增長目標到1%至2%　原預測增長2%至3.5%

港府月初公布香港第一季GDP預先估計數字，今日收市後公布修訂數字，香港今年首季經濟按年收縮4.0%，與預先估計數字相同，經季節性調整後按季比較則跌3%，較原先估計數字低0.1百分點。

港府表示，鑑於第一季表現遜於預期，同時考慮到出口前景惡化但本地經濟活動應會逐步恢復，2022年實質本地生產總值增長預測由《財政預算案》公布的2%至3.5%，向下修訂至1%至2%。

私營機構分析員的最新增長預測介乎-0.5%至2.2%，平均約為1.3%。

通脹方面，港府指出，在地緣政治局勢升溫及供應鏈瓶頸的影響下，許多主要經濟體的通脹仍處於高水平，或會使外圍價格壓力持續高企。不過，由於本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和，維持基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2%及2.1%。

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